Pfeifenraucher kämpfen um Meisterschaft

Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) Eine Pfeife, fünf Gramm Tabak und zwei Zündhölzer – mit dieser Minimalausrüstung kämpfen die Langsam-Pfeifenraucher um Rekorde. 120 Pfeifenraucher aus der gesamten Bundesrepublik werden sich am 15. September im Wriezener Humpensaal gegenseitig die Sicht nehmen. Denn sie kämpfen um die Deutsche Meisterschaft im Langsam-Pfeiferauchen, kündigt Burkhard Miesterfeld an. Er zählt zu den Pfeifenrauchern um Eckhard Brennecke, die regelmäßig in geselliger Runde auf eine besondere Weise dem blauen Dunst frönen. Ziel der Übung ist es, die Pfeife so lange glimmen zu lassen, wie möglich. Dem weltbesten Pfeifenraucher sei es gelungen, den Tabak in der Pfeife drei Stunden und 33 Minuten glimmen zu lassen. Die Italiener beherrschen diesen Disziplin besonders gut, weiß Burkhard Miestertefeld. Sie kommen durchweg über zwei Stunden. Die Wriezener sind Gastgeber der Deuitschen Meisterschaft. „Teilnehmen darf nur, wer einem Verein angehört“, sagte Burkhard Miesterfeld. Einfach mal vorbeikommen, gehe nicht.(sg)