Er ist dann mal weg

Und tschüss: Nach 28 Jahren geht Bodo Ihrke (63) in den Ruhestand. Ein selbstbestimmter Abschied. Er hatte auf eine neuerliche Kandidatur als Landrat verzichtet. Beim festlichen Empfang mit dabei seine Frau Doris und sein Vater Horst (beide in der ersten Reihe rechts). © Foto: Thomas Burckhardt

Viola Petersson

(MOZ) Eberswalde. Jetzt hat er alles, was es für den genussvollen Ruhestand braucht: einen Liegestuhl, zwei sogar. Jede Menge Lektüre. Dazu so manchen edlen Tropfen und einen kleinen Goldschatz – als stille Reserve. Am Freitag nahm Bodo Ihrke (SPD) Abschied. 28 Jahre stand er an der Spitze des Kreises. Ein Landrat der Superlative.

Er war seinerzeit der jüngste Landrat sowie der Einzige des Landkreises Eberswalde. Und er ist der dienstälteste in Brandenburg. Mit Schlagzeilen wie „Landrat aus dem Lostopf“ sowie seinen legendären „langen Linien“, strategischen Entscheidungen wie der Klima-Kampagne Erneuer:BAR oder der Bildungsinitiative, hat er für Furore gesorgt. Ebenso wie mit der als „Barnimer Weg“ bekannt gewordenen Finanzpolitik. Nicht alle seiner Ideen und Visionen gingen auf, die meisten schon. Das Kreishaus, das nach dem Künstler Paul Wunderlich benannt ist, wird auch immer mit dem Namen Bodo Ihrke verbunden sein. Vieles von dem klang am Freitagabend beim großen Jahresempfang des Landkreises Barnim an.

Ein Empfang, der nur ein Thema hatte, wie es der Vorsitzende des Kreistages, Professor Alfred Schultz in dem ihm eigenen, naturwissenschaftlich-trockenen Humor ausdrückte: die Verabschiedung des Landrates. Und so glich denn der Akt eher einem großen Familienfest. Mehr als 300 Weggefährten, Vertreter aus Politik, Wirtschaft, gesellschaftlichem Leben waren gekommen, um Ihrke (63) zu danken und mit ihm den Start in einen neuen Lebensabschnitt zu feiern. Darunter beispielsweise sein früherer Vize und Beigeordneter Carsten Bockhardt, der ehemalige Bernauer Bürgermeister Hubert Handke sowie alle vorherigen Kreistagsvorsitzenden. Neben Ehefrau Doris und Vater Horst aus Templin.

Auf der Haben-Seite könnten der scheidende Landrat und der Barnim u. a. einen Bevölkerungszuwachs von 20 Prozent seit der Wende sowie eine positive Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts für sich verbuchen, lobte Infrastrukturministerin Kathrin Schneider den in Potsdam als Musterknaben geltenden Kreis. Die Region habe aber nicht nur Fördermittel „abgegriffen“ (337 Millionen Euro für Wohnungsbau und 124 Millionen für Städtebau), Ihrke habe auch eigene Akzente gesetzt. Etwa im Bereich öffentlicher Personennahverkehr (mit Plus-Bus und Heideliner).

Laudator Schultz richtete den Blick zum einen auf die ersten Stunden, Ihrkes Amtsantritt im Mai 1990 im „Las Vegas“, dem inzwischen abgerissenen Haus der Kultur in Eberswalde, und – neben all den Erfolgen – auf die gescheiterten Projekte. Etwa den geplatzten Kauf des Holzkraftwerkes HoKaWe oder die fehlgeschlagene Ansiedlung von Toyota, „so geheim, dass ich mir nicht mal sicher bin, ob es To-yota überhaupt wusste“.

Da war von einer schlanken Verwaltung die Rede, vom „größten und schönsten Barnim der Welt“ (GLG-Chef Jörg Mocek) und natürlich von der Fusion des Nieder- und Oberbarnim. „Wie du den Landkreis zusammengehalten hast und uns Alpha-Typen im Zaum, alle Achtung“, zollte Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski namens der Rathauschefs im Barnim Ihrke höchsten Respekt. Eberswalde sei dem Landrat in besonderem Maße zu Dank verpflichtet. Schließlich habe die Stadt jetzt mit dem Wunderlich-Haus wieder eine „lebendige Mitte“. Boginski sprach von einer „genialen Entscheidung“. Vom Ostdeutschen Sparkassenverband gab es zum Schluss eine Auszeichnung, die höchste: die Eberle-Medaille. Und das letzte Wort hatte zum letzten Mal Ihrke selbst. Er gehe mit einem „guten Gefühl“ und „zum richtigen Zeitpunkt“. Er „habe fertig“, ließ er seine Gäste (mit Anleihe bei Trapattoni) unter stehenden Ovationen wissen.

Und während die sich dann bei der Grillparty schon mal Entre-côte, Rindswurst oder Pute schmecken ließen und Cocktail schlürften, musste der Scheidende noch immer Hände schütteln und durfte sich über Präsente für den Ruhestand freuen. Am 1. August zieht Nachfolger Daniel Kurth ins Landratsamt ein.