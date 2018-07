Streicheleinheit mit Kamera

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Ein Ort lebt erst durch seine Menschen. Das ist in einer Stadt nicht anders als in einem Dorf. In der Evangelischen Kirche in Neuzelle sind nun Gesichter von Einheimischen und Gästen zu sehen. Entstanden sind die Fotos im Rahmen eines Projektes zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

„Ich bin noch immer ganz begeistert, dass die Menschen alle so mitgemacht haben.“ Bürgermeister Dietmar Baesler kommt aus dem Schwärmen gar nicht heraus. Immer wieder spricht er von einer besonderen Gemeinschaft, die zu spüren war. Vor etlichen Monaten kam die Idee auf, Neuzelle, das sich am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligt, mal von einer ganz anderen Seite, einer menschlichen zu zeigen. Ein Video wurde produziert, in dem Hunderte an verschiedenen Plätzen das Lied „Das wünsch ich mir“ trällern und dabei richtig glücklich aussehen. Und Fotos von Einheimischen, Gästen und Landschaften sind auch entstanden. Wunderschöne Fotos.

Ein Teil davon ist seit Freitagabend in der Evangelischen Kirche in Neuzelle zu sehen: ein Radfahrer auf dem sogenannten Waschhausweg, der Klosterteich, das Ehepaar Nauck, der Bürgermeister selbst ist dabei, der Evangelische Pfarrer Martin Groß mit Frater Aloysius, Hildegard Schneider, Schüler der Rahnschulen, Fleischermeister Baum und viele mehr.

„Die Kirche war gut besucht zur Eröffnung“, freut sich Martin Groß, der nicht zögerte, das Gotteshaus auch als Galerie zu nutzen. „Wir haben extra Holzgestelle bauen lassen“, erzählt Dietmar Baesler. Schließlich könne man nicht einfach Löcher in die Kirchenwände bohren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 30 Bilder sind dort ausgestellt. Nicht die historischen Bauwerke stehen im Mittelpunkt, sondern die Menschen.

„Insgesamt habe ich mehr als 2000 Fotos gemacht“, sagt Anna Limantava. Sechs Tage war sie in Neuzelle unterwegs, erzählt die Weißrussin, die zwischen Deutschland und ihrer Heimat pendelt. In Neuzelle sei sie das erste Mal gewesen. „Aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Die Menschen haben nicht nur schöne Gesichter, sondern auch tolle Seelen.“ Sie sei wunderbar aufgenommen worden. Mittlerweile würden ihr Einheimische sogar anbieten, dass sie beim nächsten Besuch bei ihnen unterkommen könne. „Für mich fühlt sich das hier schon wie Zuhause an“, betont sie und fügt hinzu, dass deshalb auch die Ausstellung diesen Namen trage.

Doch warum wirbt eine Weißrussin für ein Dorf in Ostbrandenburg? „Das lief alles über Martin Baesler, den Sohn des Bürgermeisters. Der hatte die Idee“, erzählt sie. Baesler jr. kenne sie vom Studium in Freiburg. Und als er jüngst eine Fotografin suchte, erinnerte er sich an Anna Limantava. Die fotografierte sich in Neuzelle fast schon in einen Rausch. Richtige Fotoserien seien teilweise mit Personen entstanden. Offensichtlich hat die Frau hinter der Kamera schnell einen Draht zu den Neuzellern gefunden. Denn die lassen sich in die Seele blicken, zeigen sich, wie sie sind. Das muss man erst einmal schaffen.

Während Anna Limantava beruflich digital fotografiert, nutzt sie privat noch die gute alte Analog-Kamera. „Ich mag das“, erklärt die studierte Grafikdesignerin. Und auch am Tag nach der Ausstellungseröffnung hat sie die Kamera schon wieder in der Hand. Sie kann nicht ohne, drückt immer wieder auf den Auslöser. Wem ihre Bilder aus Neuzelle gefallen, der kann sie übrigens auch kaufen. Ein Besuch in der Kirche „Zum heiligen Kreuz“ lohnt sich auf jeden Fall.

Die Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ ist montags bis freitags von 11 bis 15 Uhr, sowie sonnabends von 11 bis 16 Uhr und sonntags von 12 bis 16 Uhr offen.