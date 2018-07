Akrobatik, Einradkunst und Feuershow

Thomas Berger

Reichenow Um die 150 Gäste fanden sich Freitagabend bei der Premiere der Präsentation zum Abschluss des internationalen Zirkuscamps auf dem Reichenower Gutshof ein. Das Publikum war fasziniert von der Show, die Teilnehmer feierten vor dem Abschied noch einmal ihr Zusammensein.

Annette Ahme und Helmut Maier, sie Historikerin und er Architekt, hatten extra wieder den Weg aus Berlin angetreten. Öfter schon waren sie bei den internationalen Zirkusprojekten zum Ende als Zuschauer dabei, zwei Töchter sind unter den aktiven Teilnehmern. „Super, Wahnsinn, einfach unglaublich, ich bin total geplättet“, fand Annette Ahme nach der Vorstellung kaum Worte für ihre Begeisterung.

So ging es aber nicht nur jenen, die als Angehörige oder enge Freunde der Mädchen und Jungen besonders nahe am Geschehen waren. Begeistert zeigten sich alle von einer Show, bei der ein Höhepunkt den nächsten jagte und neben ungeheurer Konzentration vom ersten Moment an vor allem eines zu spüren war: Unbedingter Zusammenhalt in der Gruppe, Vertrauen und Verlässlichkeit in den oft auf direkter Hilfestellung berührenden Elementen, eine zutiefst freundschaftliche, geradezu familiäre Grundatmosphäre. Das war genau das, was Projektleiterin Christine Kölbel sowie die viele Workshopleiter, von weiteren Helfern unterstützt, denn auch primär erreichen wollten. „Gemeinsam weiter“ war der Titel der zwei gemeinsamen Wochen, schon damit direkt anknüpfend an das Vorläuferprojekt 2016, als die traditionell deutsch-polnisch-ukrainische Zirkusbegegnung des Berliner Circus Schatzinsel und seiner Partnervereine in Reichenow erstmals um junge Geflüchtete erweitert worden war. Diesmal repräsentierten die Teilnehmenden ein knappes Dutzend Nationalitäten.

In der Abschluss-Show, hinter der hartes Training mit dennoch großem Spaßfaktor in den Workshops steht, fehlten weder Jonglage- noch Diabolo-Darbietungen, wagten sich die Einradfahrer sogar ans Seilspringen, zeigten sich bei der Bodenakrobatik total biegsame Körper und sparten die Zuschauer auch bei den vier Hula-Hoop-Mädels, tänzerischen Einlagen und Partner-Akrobatik am Boden mit Applaus. Blindes Vertrauen ineinander wurde bei der Trapez-Gruppe symbolisiert, als immer einer gemeinsam ans Gerät geführt wurde, der erst oben nach dem erstem Aufschwung die Augenbinde abnahm und dann zu weiteren atemberaubenden Elementen ansetzte. Und ebenfalls gemeinsam gelang es in ihrer Szene den Stelzenläufern, eine düstere Gestalt zum Abziehen zu bewegen. Dazu die Stepp-Darbietung mit einem Beatbox-Talent, das nur mit dem Mund eine ganze Band ersetzte.

Viele Einwohner aus Reichenow-Möglin selbst waren wieder der Einladung gefolgt – und wie die aus Berlin Angereisten nicht minder angetan. „Da sind wirklich große Talente dabei“, merkte Thomas Milde an, der seine Eltern Brigitte und Klaus Milde aus Sachsen zu Besuch und zu diesem Erlebnis mitgenommen hatte. „Da war viel Tolles darunter. Die haben tüchtig geübt, das merkt man“, lobte Brigitte Milde. Ähnlich anerkennend äußerte sich Ingrid Both, eine alte Reichenowerin: „Das war richtig gut einstudiert.“

Zwei weitere Programmergänzungen folgten da sogar erst noch. Dazu ging es nach draußen, wo zuerst die Gruppe am Tuch vor dem eingefärbten Abendhimmel als Kulisse bemerkenswerte Künste in der Höhe zeigte. Dann durften die Gäste im Amphitheater Platz nehmen, um das i-Tüpfelchen des Abends zu erleben: Die große Feuershow mit Soli und Gruppenaktion, mit Feuertanz und Feuerspucken. Christine Kölbel dankte dem Gutshof-Team sowie Deutsch-Polnischem Jugendwerk und Flick-Stiftung für die gut angelegte Förderung. Und nicht nur Zuzia (14) aus Polen stellte fest: „Die zwei Wochen sind ganz schnell vergangen. Es ist eine Erfahrung, an die ich mich noch lange erinnern werde.“ „Wunderschön, aufregend, einfach toll“, schloss sich die Berlinerin Anh Hong (21) an. Zu denen, die erneut dabei waren, gehörte auch der aus Afghanistan stammende Khalid. „Wunderschön. Ein Traum, der wahr geworden ist“, so der 20-Jährige, der einst in Wriezen im Heim unterkam, nun in Berlin an renommierter Adresse eine Ausbildung zum Hotelfachmann absolviert.