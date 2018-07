Auf Spurensuche im Wald

Elke Lang

Sauen Sauen. Dass in Sauen einst in großem Ausmaß Qualitätsziegel hergestellt wurden, ahnt heute kein Besucher dieses Dörfchens, das mit dem Namen August Bier verknüpft ist. Am Sonnabend aber bot sich die Gelegenheit, in dem von ihm angelegten Wald den verborgenen Spuren der industriellen Revolution nachzugehen.

Es war festes Schuhwerk angesagt und geschlossene Kleidung gegen die Zecken, als es zusammen mit der Revierförsterin Monique Müller vom Papphaus aus zur Exkursion in den Wald des August Bier ging. Ein Stück führte der Weg die ehemalige Lorenstrecke entlang, aber bald wurden dicht verkrautete Pfade eingeschlagen. Nicht nur Dornen, Brennnesseln und Baumstämme mussten überwunden werden, sondern auch Hügel und Täler, die noch die verfüllten Tongruben und deren Abraum erahnen lassen.

Es hatten sich sechs Teilnehmer zusammengefunden, die alle aus der näheren Umgebung kamen. Darunter waren ein Ziegelsammler, eine Bauingenieurin und Einheimische, die sich für die Industriegeschichte vor Ort interessieren. Obwohl sich die kleine Gesellschaft nach den veranschlagten zwei Stunden trotz straffen Wanderschritts erst in der Mitte der Route rund um den Ausgangspunkt befand, wollten alle zusätzlich noch die zwei beachtlichen Brunnenbauwerke besichtigen, die von Monique Müller erwähnt wurden.

Der erste Stopp erfolgte an den letzten Resten einer Tongrube, einem kleinen Wasserloch, für das die Tiere des Waldes dankbar sind. Mit einem kleinen Spaten stach die Försterin Proben dieser tertiären Ablagerungen ab, damit die Teilnehmer deren Zusammensetzung untersuchen konnten. Weiter ging es zur Schlämmerei, einem schmalen,völlig verwachsenen Tal, in dem sich einst riesige Bottiche befanden.

Am damaligen Verwalterhaus vorbei, das jetzt zur Försterei gehört, gelangte die Expedition zur eigentlichen Attraktion: zu den Resten eines imposanten Bauwerks, den ehemaligen Brennöfen. Hier war der schwierigste Teil der Strecke zu überwinden. Teilnehmerin Christel Voss aus Buckow bei Beeskow lieferte dazu wertvolle Zusatzinformationen. Die Bauingenieurin verfügt über Spezialwissen zu Bauweise und Funktion dieses Industriedenkmals, in dessen finstere Höhle auch ein Stück hineingegangen werden konnte. Die Teilnehmer staunten besonders über die Kunst des Mauerns der Rundbögen in diesem komplizierten Bauwerk.

Der Weg führte weiter zum Bahndamm, wo es eine Plattform zum Verladen der Ziegel gegeben hatte. In dem Ort Sauen zurück, verwies Monique Müller auf einige Gebäude, darunter die Kirche, bei denen Ziegel aus der örtlichen Produktion verarbeitet worden waren.

Nachvollzogen werden können „Die Ziegeleien in Sauen: Auf den Spuren der Vergangenheit“ in einer Broschüre mit 52 Seiten, die von der Stiftung August Bier 2017 herausgegeben wurde. Entstanden ist sie in einer Projektarbeit von Almut Wegewitz in ihrem Ökologischen Freiwilligendienst 2016 / 2017 bei der Stiftung August Bier.

Die junge Frau hat dazu viele Archive durchforstet, etwa in Frankfurt beim letzten Inhaber des Philipp-Holzmann-Konzerns, der die Dampfziegelei in Sauen ab 1891 betrieben hatte. Besonders wichtig aber waren Almut Wegewitz die Zeitzeugen in Sauen selbst, darunter der inzwischen verstorbene Fritz Poy, der vom Urgroßvater überkommene Fotos zur Verfügung gestellt hatte. (el)