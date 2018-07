Mit La Paloma über den See

Ruth Buder

Bad Saarow Mit über 70 Veranstaltungen ist die Scharmützelseeregion in seinen 17. Kultursommer gestartet. Bei der Eröffnungsveranstaltung an Sonnabend im Saarow Centrum sorgten der in Bad Saarow lebende Musicalstar Dolan José und „seine Freunde“ schon mal für Aufsehen.

Gänsehautfeeling schon am Vormittag. Das Publikum wollte die beiden Sänger Dolan José und Dennis Legree sowie George Maurer, den Mann am Piano, gar nicht gehen lassen, so sehr hat ihnen ihr Auftritt und die Intonation bekannter internationaler Songs – alles ohne Mikrofon und Verstärker - gefallen. Es war schon ein Vorgeschmack, für das, was am Abend in größerer musikalischer Besetzung in der „Bühne“ folgen sollte. Es war die zweite Auflage der Musiclounge, deren geistiger Kopf Dolan José ist. Der in Hollywood ausgebildete Tänzer und Musicaldarsteller (Starlight Express) wohnt seit einiger Zeit in Bad Saarow und zieht weitere Künstler mit an den Scharmützelsee.

Gewonnen hat das renommierte Trio für die Eröffnung des 17. Kultursommers am Märkischen Meer Beate Müller, die stellvertretende Vorsitzende des Kurort-Fördervereins. Der Chef des Vereins, Lutz Storr, nennt sie „Frau Kultursommer“, denn sie hat etwa ein halbes Jahr an dem übersichtlichen Heftchen, das alle wichtigen Veranstaltungen auflistet, gearbeitet – und das ehrenamtlich. „Das Angebot ist nicht nur für Saarow, sondern für die ganze Region, bis hin nach Storkow“, betonte Beate Müller. Neben Bewährtem wie das Filmfestival in der Kulturscheune auf dem Eibenhof oder die Veranstaltungen in der Alten Schulscheune in Diensdorf-Radlow gebe es auch Neues, so die Musiklounge und die Kinderveranstaltung der Akademie für Rechtsmedizin. „Dennoch“, so sagt die stellvertretende Vereinsvorsitzende, seien die Möglichkeiten nicht ausgeschöpft, aber alle Potenziale zu heben, übersteige die Möglichkeiten der ehrenamtlichen Mitstreiter des Fördervereins. Ihr Dank galt den rund 15 Sponsoren, die die alljährliche Herausgabe möglich machen, darunter die Gemeinde, die Sparkasse und das Klinikum. Im zweiten Teil der gut besuchten Veranstaltung stellte Lutz Storr den neuen Saarow-Kalender „Einst und jetzt“ für 2019 vor. Dieser zeigt bekannte Gebäude in Text und Foto (historische und aktuelle), darunter das kaum bekannte Schloss Neu Golm, das Schmeling-Haus und den Aussichtsturm in den Rauener Bergen, von dem man einen weiten Blick auf den Scharmützelsee hat. Alle Motive sind auch im Foyer des Saarow Centrums zu besichtigen.

Neben der Musiclounge und dem hochkarätigen Konzert des litauischen Duos „AnMira“ im Scharwenka-Haus gehörte auch das Hafenfest im Fontanepark zu den Auftaktveranstaltungen. Um 13 Uhr machten sich rund 30 geschmückte Boote startklar zur einstündigen Ausfahrt. Begleitet wurden sie von dem Seemanslied La Paloma, das Wolfgang Becker per Saxophon über den Scharmützelsee schickte.