Der große Umbau

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Wenn kein Lebensbereich von der Digitalisierung ausgenommen ist, kommen natürlich auch die Schulen nicht daran vorbei. Die Bildungspolitik hat das erkannt und plant Milliardenausgaben. Doch allein mit mehr Geld für neue Geräte werden die Schulen nicht fit fürs 21. Jahrhundert. Die Lehrer müssen mitmachen.

Für Wolfgang Jäger und seine Schüler ist eKool ideal. Der Deutschlehrer schwärmt geradezu von dem elektronischen Klassenbuch, in das er Unterrichtsinhalte, Noten, Fehlzeiten und auch Hausaufgaben eintragen kann. Auch die Schüler und deren Eltern können auf die Inhalte zugreifen. Nichts geht verloren, und Zeit wird auch noch gespart. „Das ist wunderbar transparent und praktisch“, sagt Jäger.

Der Haken: Jäger unterrichtet am Saksa Gümnaasium in der estnischen Hauptstadt Tallinn. „Alles, was in Deutschland handschriftlich läuft, ist hier schon elektronisch“, sagt er über das System, das von 90 Prozent der estnischen Schülern genutzt wird. „Ich verstehe nicht, warum es in Deutschland nicht längst so ein System gibt.“

Das kleine Estland hat schon Ende der 1990er-Jahre begonnen, alle Schulen zu digitalisieren. 20 Jahre später gibt es in Deutschland noch nicht mal an allen Schulen WLAN. Der Digitalpakt Schule soll das nun ändern. Anderthalb Jahre, nachdem die frühere Bundesbildungsministerin Johanna Wanka ihn angestoßen hat, soll ihre Nachfolgerin Anja Karliczek das Programm nun ins Ziel bringen. „Digitale Medien gehören an jede deutsche Schule“, sagt sie. Insgesamt will der Bund fünf Milliarden Euro in die digitale In­frastruktur der Schulen stecken.

Doch das wird nicht reichen. Der gigantische Wandel, vor dem die Schulen stehen, ist mit einem Breitbandanschluss nicht erledigt. „Die Rolle der Lehrer wandelt sich“, sagt Ministerin Karliczek. „Die Kompetenzen der Lehrer stehen wieder neu im Mittelpunkt. Sie werden viel wichtiger angesichts der schnellen Veränderungen.“

Viele Lehrer nervt das. Jörg Dräger war bis 2008 Wissenschaftssenator in Hamburg und ging anschließend zur Bertelsmann-Stiftung, wo er sich seit fünf Jahren mit der Digitalisierung in den Schulen beschäftigt. Er sagt: „Im internationalen Vergleich sind die deutschen Lehrer am skeptischsten.“ Das ist auch kein Wunder. Neben Inklusion, individueller Förderung und Ganztag erscheint die Digitalisierung vielen nur als ein weiteres Problem. Doch Dräger hält das für falsch: „Digitalisierung ist Teil der Lösung.“

Der Bildungsexperte erläutert das am Beispiel des Mathematik-Unterrichts. Da gibt es in den Klassen eine große Bandbreite an Kenntnisniveaus. „Die Lehrer können gar nicht mehr jedem Schüler gerecht werden“, sagt er. „Mit Lernprogrammen aber kann der Schüler an Aufgaben arbeiten, die ihn genügend fordern, damit er sich nicht langweilt, und die ihn gleichzeitig nicht überfordern und deshalb frustrieren.“ Das könne gerade in Feldern mit klaren Regeln sehr helfen, etwa in Mathe, in Naturwissenschaften und in Fremdsprachen, sagt Dräger. „Digitalisierung schafft Zeit für das Wesentliche.“ Aufgabe des Lehrers sei es nicht, zum 100. Mal den Satz des Pythagoras zu erklären. „Stattdessen geht es um Bindung, Vertrauen und Werte.“

An diesem Punkt sind sich die meisten Experten einig: Sinnvoll eingesetzt, können digitale Medien die Qualität des Unterrichts verbessern. „Durch die Arbeitserleichterung haben wir mehr Freiräume für Gespräche mit den Schülern. Und die nehmen wir wahr“, berichtet auch Wolfgang Jäger aus Tallinn.

Nicht einmal die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft widerspricht dem, wenngleich Vorstandsmitglied Ilka Hoffmann warnt: „Es gibt einen Hype, alle Probleme mit der Digitalisierung lösen zu wollen.“ Sie glaubt nicht, dass das die Schule revolutioniert. „Die Abkehr vom Frontalunterricht gibt es doch seit der Reformpädagogik, also seit mehr als 100 Jahren. Im Endeffekt erhalten wir durch die Digitalisierung nur neue Medien. Erst durch gute Pädagogik werden sie auch zu einer Chance.“

Also hängt es doch an den Lehrern und daran, wie sehr sie sich reinhängen? „Ich denke schon, dass durch die Digitalisierung die Anforderungen gewachsen sind“, sagt Wolfgang Jäger in Tallinn. Und viele Pädagogen in Deutschland fühlen sich nicht vorbereitet – zurecht, wie eine Studie zur Lehrerausbildung gezeigt hat (siehe Kasten). Laut Bertelsmann-Stiftung herrscht unter den deutschen Lehrern nicht nur die größte Skepsis, sondern auch das größte Unwissen. „Sie gehen am seltensten zu Fortbildungen zu digitalen Themen“, sagt Jörg Dräger. „Die Lehrerausbildung verläuft absolut suboptimal“, sagt auch Ilka Hoffmann. „Das führt entweder zu Verunsicherung oder zu einem blauäugigen Umgang mit digitalen Medien.“

Um das zu ändern, brauchen Lehrer Angebote und Freiräume, um sich fortzubilden. Und selbst wenn es der Politik gelingt, diese zu schaffen, wird es anstrengend. Doch Jörg Dräger macht den Pädagogen auch Mut: „Wenn Digitalisierung gut gemacht ist, dann gibt sie den Lehrern mehr Zeit für die Kinder. Und das ist ja schließlich das, wofür sie Lehrer geworden sind.“