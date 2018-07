Spannende Kanalgeschichte(n)

Jörg Hanisch

Wiesenau 350 Jahre Friedrich-Wilhelm-Kanal ist nicht nur für die Groß Lindower und die Tourismusförderer des Amtes Brieskow-Finkenheerd ein Thema, sondern von überregionalem Interesse. Der zweite Vortrag in einer ganzen Reihe von Veranstaltungen anlässlich des Kanaljubiläums unter dem Thema „Der Oder-Spree-Kanal als Nachfolger des Friedrich-Wilhelm-Kanals“ in Wiesenau war voll ausgebucht. Selbst die Bedienung in den Bayernstuben hatte es schwer, Bier, Limo und Wasser an die entsprechenden Plätze zu bringen.

Gordon Starcken, der beim Wasser- und Schifffahrtsamt arbeitet und Autor des Buches „Schifffahrt über den Berg – 125 Jahre Oder-Spree-Kanal“ ist, ging vor allem auf den Bau des Oder-Spree-Kanals von 1887 bis 1891 ein. Der war notwendig, weil der alte Friedrich-Wilhelm-Kanal für die zunehmende Schifffahrt zu klein geworden war.

Entstanden ist in der Folge ein epochales Bauwerk wie die Zwillingsschachtschleuse in Eisenhüttenstadt. „Die ist aus einem Architekturwettbewerb hervorgegangen und hat sich gegenüber einem Schiffshebewerk durchgesetzt“, erzählte Starcken. Der schwankende Wasserstand der Oder und damit der Zumündung zum geplanten Bauwerk ließ die Ingenieure die Idee des Hebewerkes verwerfen und die der Schleuse aufgreifen, die von 1925 bis 1929 errichtet wurde und damals die größte Doppelkammerschleuse Europas war. Mit einer Kammergröße von 127 mal 12 Metern und einer maximalen Hubhöhe von 14 Metern ist sie noch heute beeindruckend und maßgebend für die modernen Schubeinheiten.

Leider haben die anderen Schleusen mit dieser vorausschauenden Entwicklung nicht Schritt gehalten und wurden erst nach und nach ausgebaut. Der heutige Engpass ist die Schleuse in Fürstenwalde, die mit 67 Metern Kammerlänge in einer Kurve liegt. „Das ist das Nadelöhr und hier muss neu gebaut werden. Das Projekt ist auch wieder im Bundeswasserstraßenplan enthalten, steht aber unter Sonstiges“, meinte der Vortragende, der auf Nachfragen bestätigte, dass der Oder-Spree-Kanal nur als Nebenwasserstraße geführt wird und diese Einstufungen abhängig von der bewegten Tonnage sind.

Wer mehr erfahren möchte, ist am 11. August zur Festveranstaltung anlässlich des 350. Kanalgeburtstages nach Groß Lindow eingeladen. „Ein weiterer Höhepunkt am Wasser wird das Deutsch-Polnische Sommerfest am 1. September in Aurith-Urad sein“, wirbt der Geschäftsführer des Fördervereines Schlaubemündung-Odertal Lukasz Kaczmarek für dieses Event.(han)