Wasser marsch mit viel Technik

Nun aber schnell: Der Feuerwehr-Nachwuchs aus Weichensdorf gewann in beiden Altersgruppen den Löschangriff nass. Insgesamt elf Wehren nahmen am Amtsausscheid teil. © Foto: Jörg Kotterba

Jörg Kotterba

Niewisch-Möllen Niewisch-Möllen. 23. Dorffest und Amtsausscheid der Feuerwehren: Die Festwiese vor dem Friedländer Ortsteil Niewisch-Möllen erlebte drei tolle und vor allem heiße Tage. Elf Wehren ermittelten am Freitag und Sonnabend ihre schnellsten Teams in inszenierten Löschangriffen.

„Da haben wir ja Glück“, meinte Gundula Lang strahlend, „mit einem dreitägigen Dorffest und einem Wettstreit der Feuerwehren konnten wir an diesem Wochenende wirklich nicht rechnen.“

Aus dem sächsischen Lichtenstein waren Gundula und Gerhard Lang vor wenigen Tagen mit Enkel David (4) angereist. „Wir mieteten uns auf dem Campingplatz direkt am Schwielochsee ein. Die Festwiese in Niewisch-Möllen, von der wir gar nichts wussten, direkt vor der Nase“, erzählte am Samstag Gerhard Lang. Der 71-jährige Schlosser begeisterte sich während des Amtsausscheids der Freiwilligen Wehren an der robusten und leistungsstarken Feuerwehrtechnik, während seine Frau mit David die Kinderspaß-Stationen des Dorffestes, darunter ein Karussell und ein historischer Kettenflieger, eroberten. Vom Eis- und Limostand ganz zu schweigen.

Mehr als 200 Standplätze für Zelte und Caravans werden auf dem Vier-Sterne-Campingplatz am Schwielochsee, wo die Langs derzeit „wohnen“, angeboten. Er trägt das Gütesiegel „Brandenburger Gastlichkeit“, erzählte mehr nebenbei Friedlands Bürgermeister Thomas Hähle. Und fügte massenwirksam an, dass kein Dorf in seiner 16 Ortsteile umfassenden Stadt mehr als zehn Kilometer vom Wasser entfernt liegt. Hähle ließ es sich nicht nehmen, den Amtsausscheid der Feuerwehren der Stadt Friedland mit elf Wehren, darunter polnische Gäste der Partnergemeinde Sulecin, zu eröffnen. Da war der Neptun-Nachtpokal vom Freitagabend schon Geschichte. Den inszenierten Löschangriff nass gewannen, wie im Vorjahr, die Männer aus Reudnitz.

„Löschangriff nass? Was ist das?“, wollte Camperin Gundula Lang wissen. Karl-Heinz Schmidtchen war um keine Antwort verlegen. Das sei ein Leistungsvergleich, bei dem die Mannschaften eine fest vorgegebene Anzahl von Feuerwehrgeräten auf einer bestimmten Strecke aufbauen und Ziele mit Wasser bekämpfen müssen, weiß der erfahrene Mann. 50 Jahre lang hält er seiner Wehr in Pieskow schon die Treue, war lange Zeit stellvertretender Stadtwehrführer. Jetzt ist er 65 und wurde Sonnabend von Thomas Hähle und seinem Stadtbrandmeister Steffen Krüger in die Alters- und Ehrenabteilung verabschiedet.

Zu jenen, die aus respektvoller Distanz die teilweise sehr feuchten Feuerwehr-Wettkämpfe beobachteten, gehörten Gerhard Boß und Gunter Fritsche aus Klein-Briesen. Boß ist Insidern als Mitglied der Beeskower „Simson-Gruppe“ bekannt, Fritsche als Bauunternehmer. Beide Rentner hatten Strohhüte auf, um sich vor der Sonne zu schützen. „Gekommen sind wir, um unserer Wehr die Daumen zu drücken“, berichtete Boß. „Seine“ Feuerwehr-Männer aus Klein-Briesen wurden Wettkampf-Vierte. Das Frauenteam hinter Groß Muckrow Zweite. Allerdings nahmen bei den Frauen nur zwei Mannschaften am Wettbewerb teil.

Mit viel Musik vom Soundexpress bis zur Blasmusik der Oder-Spree-Musikanten zum Frühschoppen ging das Fest zu Ende. „Bis zum nächsten Jahr. Wir kommen wieder“, meinte Gerhard Lang. Er will sich zeitig informieren, wann vor dem Niewischer Ortseingang das 24. Dorffest lockt. „Das hat hier einfach Spaß gemacht.“

Ergebnisse Stadtausscheid der Freiwilligen Wehren Friedland, Männer: 1. Reudnitz 38,86 Sek., 2. Groß-Briesen 40,02, 3. Oelsen 40,29; Frauen: Groß-Muckrow 61,92, 2. Klein-Briesen78,73; Jugend AK I: 1. Weichensdorf 49,78; Jugend AK II: 1. Weichensdorf 37,63; Neptunpokal: 1. Reudnitz 43,45, 2. Tauche 46,36, 3. Groß-Rietz 47,09.