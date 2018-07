Lkw vom Autohof Oberkrämer gestohlen

Tilman Trebs

(MOZ) Ein Lkw ist am Wochenende samt Sattelauflieger vom Autohof Oberkrämeran der A 10 gestohlen worden.

Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Montagmorgen berichtete, hatte der Fahrer den mit Mischwaren beladenen Lkw am Freitag am Autohof abgestellt. Als er am Montagmorgen um kurz vor 2 Uhr seine Fahrt fortsetzen wollte, stellte er fest, dass das in Polen gemeldete Fahrzeug verschwunden war.

Die Polizei schrieb den Lkw umgehend zur Fahndung aus. Ob er mit einem GPS-Sender ausgestattet ist und möglicherweise geortet werden kann, wollte die Polizeisprecherin nicht sagen.