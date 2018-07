Porträts von Glücksmenschen in Oberhavel

Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Er ist da, der neue Band für Oberhavel in der Profile-Reihe des Elmar-Zinke-Verlages. Im Juni ist das von der Journalistin Marion Voigt erstellte Buch erschienen. Unter dem Titel „Profile in Oberhavel, Glücksmenschen, Porträts und Geschichten“ stellt sie 80 bekannte und weniger bekannte Einwohner vor, die sich dabei um die Entwicklung der Region verdient gemacht und sich dabei gleich auch noch einem Lebenstraum erfüllt haben. Einer dieser Oberhaveler ist der in Kreuzbruch lebende Diplom-Ingenieur, Erfinder, Patentanwalt, Projektentwickler und Künstler Dr. Horst-Werner Schneider. Er hat unter anderem die Kreuzbrucher Kirche und das ehemalige Gutshaus gerettet und in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gemeinsam mit Marion Voigt besuchte Schneider am Dienstag Liebenwaldes Bürgermeister Jörn Lehmann (parteilos) und Bibliotheksleiterin Regina Repkow, um dort fünf Exemplare des Buches abzugeben.

Das Buch „Profile in Oberhavel, Glücksmenschen, Porträts und Geschichten“ ist im Elmar-Zinke-Verlag, ISBN 978-3-941294-60-8, erschienen und kostet 130 Euro.