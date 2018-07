dpa

Berlin (dpa) 104 Minuten lang taucht der Mond in den Erdschatten ein: Die besonders lange totale Mondfinsternis können Interessierte an diesem Freitagabend in der Archenhold-Sternwarte in Berlin-Treptow beobachten. Dort stehen bei der „Langen Nacht der Astronomie“ (17.00 bis 24.00 Uhr) Teleskope bereit, wie die Stiftung Planetarium Berlin am Montag mitteilte. Der Mond gehe in Berlin kurz vor 21.00 Uhr bereits verfinstert auf und sei zwischen 21.29 und 23.13 Uhr völlig im Schatten der Erde, sagte eine Sprecherin. Es ist die längste totale Mondfinsternis in diesem Jahrhundert.

Gutes Wetter vorausgesetzt, seien auch die Planeten Venus, Jupiter und Saturn sowie die Internationale Raumstation (ISS) zu entdecken. Daneben soll es bei der „Langen Nacht“ auch Ausstellungen sowie Experimentier- und Bastelstationen geben. Der Eintritt ist frei. Sollte es am Freitagabend bewölkt sein, werde das Programm verkürzt, bei Regen falle es aus, kündigten die Veranstalter an.