Vielversprechender Beginn

Stefan Klug

(MOZ) Dass der Vater tot ist will Lara Croft nicht wahrhaben. Und weil sie die entsprechenden Papiere nicht unterschreibt, bleibt ihr auch das Vermögen vorenthalten. Dann aber gibt’s Ärger mit der Polizei und schließlich findet die junge Frau auf dem Familienanwesen eine geheime Kammer mit Botschaft vom Vater. Die ist der Auslöser dafür, dass sich Lara auf die Suche nach jener Insel macht, auf der der Abenteurer einer geheimnisvollen japanischen Hexe auf der Spur war. Nun will sie es genau wissen, ob Richard Croft noch am Leben ist oder warum er sterben musste. Eine Aufgabe, die mehr verlangt, als Lara sich das vorstellen konnte.

Die Rolle der Lara Croft war der große Durchbruch für die Karriere von Angelina Jolie. Ein gewisser Daniel Craig agierte damals als Gegenspieler. Und was aus dem geworden ist, wissen wir. Die Fußstapfen, in die Alicia Vikander treten muss, sind also groß. Und das Tomb-Raider-Franchise ist es nicht minder. Wenn man jetzt also einen Neustart wagt, muss der schon etwas haben, was sowohl den Game- wie auch der Film-Fan begeistert. Roar Uthaug scheint das nicht zu schrecken. Der Norweger geht die Sache mutig und vor allem anders an. Er baut Lara Croft langsam auf. Seine Heldin unterscheidet sich nicht nur rein äußerlich von bisherigen Vorgaben, sondern ist mitnichten die taffe Abenteurerin, als die uns einst die Jolie daherkam. Dennoch beweist die neue Lara Nehmerqualitäten und ihr Kampf gegen die Unbilden der Natur wie auch menschliche Gegner nötigt Respekt ab. Freilich, die Story baut sich aus Elementen zusammen, wie sie sich auch im Videogame finden. Kampf, Rätsel, Shootouts und Flucht. Man könnte gar meinen, der Film tauge als Vorlage für die nächste virtuelle Ausgabe der Saga. Zumindest gibt es aber einige Dinge, die würden sich dort auch optisch sehr gut machen. Die Mischung jedenfalls zwischen CGI-Spielereien und eigenen Stunts ist stimmig. Nicht ganz trifft das auf die Logik in manchen Bereichen zu, aber was soll’s, Action halt. Schwerer wiegt da, dass es keinen wirklichen Widerpart zur Heldin gibt. Es muss ja nicht so ein vorwitziger Typ wie einst der Craig sein, aber die Größe einer Hauptfigur ergibt sich auch aus der der Gegner. Ein Bösewicht wie Mathias Vogel hier macht die Rolle der Croft kleiner als sie ist.

Genre: Action; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 118 Minuten; Verleih: WHV; Regie: Roar Uthaug; Stars: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins; GB/USA 2018