MOZ

Wandlitz Am Sonntag, gegen 22 Uhr, betrat ein Maskierter die Innenräume einer Tankstelle in der Prenzlauer Chaussee. Der Mann bedrohte eine Angestellte mit einem waffenähnlichen Gegenstand und erzwang so die Herausgabe von Bargeld.

Vor seiner Flucht schlug er der jungen Frau noch mehrmals gegen den Kopf und verschwand anschließend. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Kriminalisten der Direktion Ost ermitteln nun wegen schwerer räuberischer Erpressung.