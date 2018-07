Menschlichkeit als sicherer Hafen

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Ihre Heimat verlassen wohl nur die wenigsten Menschen freiwillig. Weil ihr Leben jedoch genau dort bedroht ist, begeben sich jedes Jahr Hunderttausende Menschen auf die Flucht nach Europa, wo sie hoffen, Sicherheit und einen lebenswerten Alltag zu finden. Oft führt der Weg dabei über die Mittelmeerroute – eine gefährliche Entscheidung, die täglich Frauen, Kinder und Männer das Leben kostet. Allein 2017 und 2016 ertranken pro Jahr beinahe 3000 Menschen, im diesem Jahr beläuft sich die Zahl nach Informationen der Initiative „Seebrücke“ jetzt schon auf 1443.

Sie wurde erst Anfang Juli offiziell gegründet, nachdem Claus-Peter Reisch, Kapitän des Flüchtlingsschiffs „Lifeline“, im Juni 234 Migranten im Mittelmeer aufgenommen und sie damit vor dem sicheren Tod gerettet hatte. Eine Tat, für die er sich nun vor Gericht verantworten soll.

„Während die europäische Politik sich bei diesem Thema immer mehr abschottet, sterben tausende Menschen auf dem Mittelmeer, weil zivile Notretter nicht mehr auslaufen dürfen. Darauf wollen wir aufmerksam machen, das Bewusstsein für das Problem bei den Bürgern stärken“, so Marlene Fießinger. Sie hat als „SeeEye“-Mitglied – eine Organisation, die täglich Hilfe vor Ort leistet – zusammen mit Andreas Steiner und Vertretern der lokalen Flüchtlingshilfe der Stadt deshalb in der vergangenen Woche unter dem Motto Unter dem Motto „Seebrücke – Schafft sichere Häfen“ zur Demonstration aufgerufen.

Rund einhundert Menschen kamen dabei als Zeichen der Solidarität in orangefarbenen Shirts, leuchtenden Rettungswesten und mit kleinen gefalteten an ihre Kleidung gehefteten Booten auf dem Neustädtischen Markt zusammen – nicht selten mit viel Unverständnis im Gepäck. „Es kann doch nicht sein, dass wir diese Menschen einfach ihrem Schicksal überlasen und wegsehen. Das sind ganz schlimme Züge, die sich da gerade etablieren. Man sollte immer daran denken, dass die Erde, den Menschen – also uns allen – gehört und niemand an irgendwelchen Grenzen abzuweisen ist. Das ist ein Akt der Unmenschlichkeit“, so Eva-Maria Hansen, die für die Kundgebung extra aus Kloster Lehnin gekommen ist und sich wie viele Anwesende sichtlich bewegt von den Erlebnissen zeigt, die Marlene Fießinger und Andreas Steiner schildern.

Beide waren für mehrere Wochen, Fießinger erst im Juni dieses Jahres, auf Rettungsschiffen im Mittelmeer unterwegs, haben hautnah mitbekommen, was es heißt, Menschen in Seenot zu helfen. So berichtete Steiner, dass allein an einem Tag rund 5000 Menschen in Seenot gerieten – nicht ausdenkbar, wie viele davon ohne die Hilfe der zahlreichen NGOs aus ganz Europa ertrunken wären.„Wir wollen die Menschen mit solchen Aktionen an das Schicksal der Menschen erinnern, an sie appellieren, ihre Meinung kund zu tun und mit ihrem Handeln Druck auf die Politik auszuüben. Denn so kann es nicht weitergehen“, so Fießinger abschließend.

Eine wirkliche Veränderung wird dennoch aber wohl erst vor sich gehen, wenn die eigentlichen Ursachen, wegen derer die Menschen gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, angepackt werden und sich die Politik grundlegend wandelt.