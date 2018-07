Ausgegrabene Bücherschätze

Erhard Herrmann

Brandenburg Unter Bücherwürmern gibt es die entscheidende Frage: Was muss ich unbedingt gelesen haben? Am meisten genannt: die sogenannten „Klassiker der Weltliteratur“. Pfarrer Jonas Börsel sieht das anders und fragt: „Müssen es wirklich immer die Klassiker oder die neuesten Bestseller sein, die wir lesen? Oder haben wir nicht den einen oder anderen Schatz in unserem Bücherregal, den wir neu entdeckt haben und immer schon mal lesen wollten?“

Aus diesem Grund öffnete die „Bibliothek der verlorenen Bücher“ seine Pforten zur dritten Saison. Gelesen wird in der alten Bibliothek der St. Katharinenkirche. Der Raum über dem alten Hauptportal beherbergte über Jahrhunderte einer der bedeutendsten Buchbestände in Nordostdeutschland. „Die wertvollen Schriften lagern jetzt nicht mehr hier. Aber mit diesen Lesungen kommen wir der damaligen Bestimmung wieder sehr nahe“, betonte Pfarrer Börsel.

Bei der diesjährigen kleinen Lesereihe geht die Zeitreise etwa 100 Jahre zurück – in die Zeit der Klassischen Moderne dem Stilpluralismus, dem Nebeneinander verschiedener Strömungen mit den Lyrikern wie Hugo von Hofmannsthal oder Rainer Maria Rilke. Technisch und wissenschaftlich kommt es in dieser Zeit zu großen Fortschritten, die das traditionelle Weltbild verändern, wie etwa die Quantenformeln Max Plancks und Freuds Theorien. Medientechnisch gesehen, eine Zeit durchaus vergleichbar mit der heutigen Digitalisierung und ihren Folgen.

Was haben unsere Großeltern nun aber im Kindesalter gelesen? „Robinson“, „Lederstrumpf“ oder der „Struwelpeter“? Beliebt waren in jedem Fall bunt illustrierte Kinderbücher. Jürgen Lange hat eines dieser Kinderbuch entdeckt und vorgestellt, das von der hier ansässigen Gertrud Stimming illustriert wurde. „Mütterchens Hilfe“ wurde 1920 geschrieben und gezeichnet. Eine Geschichte in zwölf Bildern mit Texten verfasst von Paul Schönfeld. Ähnlich wie „Max und Moritz“ im Zeichenstil und ebenso mit moralischen Komponenten. Es zeigt in bunten Illustrationen, wie die Kleinen ihre Mutter bei der müßigen Arbeit im Haushalt unterstützen sollten.

Jürgen Lange ist auf der Suche nach Informationen über die Zeichnerin. „Man weiß nicht viel. Wahrscheinlich war sie eine Schülerin in der Wredowsch’en Zeichenschule. Die nächsten Male taucht Gertrud Stimming 1929 in Kunstkritiken zweier Tageszeitungen der Havelstadt auf. Anschriften belegen, dass sie 1950 noch gelebt hat“, erzählt Jürgen Lange. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Werke Brandenburger Künstler – egal ob bedeutend oder weniger bekannt – zu sammeln. „Um als Künstler in meiner Sammlung zu landen, muss man zuallererst tot sein und entweder in Brandenburg gelebt oder gearbeitet haben“, sagte Lange. Nachdem er mit dem Rauchen aufhörte, hat er sich diesem Hobby verschrieben. Seine Sammlung umfasst ca. 140 Exponate von diversen Kunstschaffenden, darunter auch Gertrud Körner, Gustav Metz und Theodor Hosemann.

Die Lesereihe findet am 13. September ihre Fortsetzung. 100 Jahre sind dann seit dem Ende des 1. Weltkrieges vergangen, weshalb sich die Lesung mit diesem Thema beschäftigt. „Freuen Sie sich auf einen anregenden und spannenden Leseabend und eventuell findet der eine oder andere einen besonderen Buchschatz, den er gerne präsentieren möchte“, betont Pfarrer Börsel. Die Chancen sind groß. Denn 8,5 Milliarden Bücher stehen einer Schätzung nach in deutschen Haushalten in den Regalen und etliche Millionen kommen jedes Jahr hinzu.