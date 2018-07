Betrunkener zertrümmert eigene Wohnung

MOZ

Herzberg Ein 31-Jähriger hat am Freitagabend in Herzberg vollkommen betrunken das Mobiliar seiner Wohnung an der Bahnhofstraße zerstört und aus dem Fenster geworfen. Zeugen riefen die Polizei. Der Mann hatte auch eine Glasscheibe und Haushaltsgegenstände in den Hausflur und den Treppenaufgang geschleudert. Dabei hatte er sich an den Füßen geschnitten. Im Inneren der Wohnung wurden Türen und Möbel beschädigt. Ein Test ergab, dass der 31-Jährige 2,64 Promille hatte. Die Polizei fixierte ihn aufgrund des Zustandes der Wohnung und zur Verhinderung weiterer Straftaten mit Handfesseln. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.