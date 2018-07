Ermittlungen wegen rechtsgerichteter Parolen und Schmierereien

Odin Tietsche

Hennigsdorf/Kremmen (MOZ) Sowohl in Hennigsdorf als auch in Kremmen ist es in den vergangenen Tagen zu Zwischenfällen mit offenbar rechtsgerichteten Personen gekommen. In Hennigsdorf betraf dies ein Spielplatzhäuschen in der Kirchstraße Ecke Friedhofstraße. Unbekannte hatten mit einem Edding ausländerfeindliche Schriftzüge an das Spielplatzhäuschen geschmiert. In Kremmen hingegen fielen am Samstagabend zwei Personen auf, die im Stadtgebiet Nazi-Parolen grölten. Noch bevor die Polizei vor Ort war, konnten diese aber in unbekannte Richtung verschwinden. Nun ermittelt die Kripo wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.