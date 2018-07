Mehrmals ohne Fahrerlaubnis unterwegs

MOZ

Neuruppin Die Gerichtsverhandlung gegen drei junge tschetschenische Brüder wird am 10. August fortgesetzt. Das entschied das Jugendschöffengericht am Montag, nachdem zwei wichtige Zeugen nicht erschienen waren. Das Trio sitzt auf der Anklagebank, weil es gewalttätige Übergriffe und Diebstähle begangen haben soll. Außerdem soll der Älteste, der 24-jährige Magomed M., mehrfach ohne gültige Fahrerlaubnis auf den Straßen Ostprignitz-Ruppins unterwegs gewesen. Das bestätigten am Montag gleich mehrere Polizisten vor Gericht. Unter anderem hatte Magomed M. bei seinen Touren ein Schild zu Bruch gefahren.