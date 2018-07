Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Ein 60-Jähriger hat am Sonntagnachmittag auf der Havel-Oder-Wasserstraße mit seinem Boot einen Auffahrunfall verursacht.

Der Mann setzte gegen 13.40 Uhr zu einem Überholvorgang an, er wollte einen vor ihm fahrenden 39-jährigen Bootsführer auf der Steuerbordseite überholen. Daber geriet er aber derart stark in die Sogwirkung seines Vordermanns, dass er die Kontrolle über sein Boot verlor und mit seinem Bug gegen das Heck des 39-Jährigen stieß. An beiden Booten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von knapp 1000 Euro.