Wegen des Verkehrsunfalls vom vergangenen Sonnabend bei dem in der Baustelle auf der A 12 zwischen Friedersdorf und Storkow zirka 120 Meter Schutzplanke zerstört wurden, ist eine kurzfristige Schutzplankenreparatur erforderlich. Das teilte der Landesbetrieb Straßenwesen am Abend in einer Mitteilung mit.

Deshalb erfolgt am Dienstag in der Zeit von 9 Uhr bis zirka 16 Uhr die Ableitung des Autobahnverkehrs in Richtung Bundesgrenze an der Anschlussstelle Friedersdorf. Die Verkehrsteilnehmer werden darum gebeten, in dieser Zeit die ausgeschilderte Umleitung U31 in Richtung Storkow zu nutzen.