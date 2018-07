Korsofahrt ist startklar

Judith Melzer-Voigt

Alt Ruppin (MOZ) Am 4. August wetteifern in Alt Ruppin wieder die schönsten Boote und Uferabschnitte um den ersten Platz bei der Korsofahrt. Doch geplant ist neben dem 97. Karneval auf dem Rhin ein regelrechtes Volksfest: Schon am Nachmittag beginnt das Programm auf dem Veranstaltungsgelände, das sich bis spät in die Nacht ziehen wird. Höhepunkt ist dabei der Auftritt der AC/DC-Tributeband Bon Scott, die nach der Korsofahrt für Stimmung sorgen soll. Die Gruppe tourt durch ganz Europa und war auch schon beim bekannten Wacken-Festival dabei. Dem Korsofahrtverein ist mit diesem Engagement ein echter Coup gelungen.