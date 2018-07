Warum erst jetzt?

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es sieht nach Aktionismus aus, wenn die Potsdamer Staatsanwaltschaft dieser Tage den ins Zwielicht geratenen Pharmagroßhändler Lunapharm durchsucht. Dass dies notwendig ist, steht angesichts des bisher bekannt gewordenen Skandals außer Frage.

Aber die Ermittlungsbehörde wurde schon im März vergangenen Jahres von griechischer Seite auf den Fall aufmerksam gemacht. Und was geschah seitdem? Ließ sich die Staatsanwaltschaft vom Landesgesundheitsamt einreden, dass die Behörde alles im Griff habe? Hatte sie nicht, wie wir heute wissen – auch wenn noch nicht klar ist, warum das so war.

Hätte die Staatsanwaltschaft früher und genauer hinsehen sollen, womit in Mahlow so gehandelt wurde? Wenn dadurch die Chance bestand, die Medikamente früher aus dem Verkehr zu ziehen, dann ja. Fehlte es an Personal, um früher zu reagieren? Das sind Fragen, die sich die Ermittler gefallen lassen sollten und die hoffentlich auch im nächsten Rechtsausschuss eine Rolle spielen.