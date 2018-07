dpa-infocom

Frankfurt/Main (dpa) Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Max Besuschkow bis 2021 verlängert und den Mittelfeldspieler zugleich verliehen.

Der 21-Jährige werde in den kommenden beiden Spielzeiten für den belgischen Zweitligisten Royal Union Saint-Gilloise auflaufen, teilte der hessische Fußball-Bundesligist mit. In der vergangenen Saison war Besuschkow bereits an den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen worden.