Mehr als 10 000 Liter Wasser für Strausbergs Blumen

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Hitze und damit einhergehende Trockenheit hält den Kommunal-Service der Stadt ordentlich auf Trab. Täglich sind Mitarbeiter im Einsatz, um die Rabatten, Beete, Kübel und Schalen zu bewässern, in und auf denen die Pflanzen sonst jämmerlich verdursten würden. „Wir sind mit einem W50-Wasserwagen unterwegs, den wir täglich drei- bis viermal füllen“, sagt KSS-Werkleiter Harry Mund. Bei einem Fassungvermögen von 4000 Litern kämen so bis zu 16 000 Liter am Tag zusammen. Eine erstaunliche Zahl. Schließlich hätten in manchen der zurückliegenden Jahre zehn Wasserwagen-Ladungen gereicht – im gesamten Jahr.

Die Mitarbeiter folgen einer konkreten Wässerungsliste. „Prio­rität haben die Blumenkübel in der Großen Straße“, sagt er. Weitere Schwerpunkte sind Rosenbeete in der Philipp-Müller-Straße und im Wohngebiet Hegermühle sowie Pflanzen am Bahnhof Vorstadt und in der Müncheberger Straße. Rasen werde nicht gegossen. „Der erholt sich meist ziemlich schnell wieder, wenn es regnet.“

Die Wässerung der Bäume kann der KSS im Gegensatz zu den Zierpflanzen nicht bewerkstelligen. Für diese Aufgabe habe man eine Firma gebunden, sagt Birgit Gräf, Sachbearbeiterin für Grünflächen. „Wir lassen derzeit gut 500 Jungbäume gießen, die ab dem Jahr 2013 gepflanzt wurden.“ Diese Bäume hätten es besonders nötig, die größeren hingegen kämen weitestgehend allein zu recht. „Wir sind natürlich trotzdem über jeden Eimer Wasser froh, den Anwohner Bäumen vor ihrem Haus spendieren“, sagt sie. Im Stadtgebiet gebe es etwa 10 000 Bäume. Mindestens 60 Liter pro Gießvorgang sollten es schon sein, wenigstens einmal pro Monat. Eine Herausforderung für die Fachfirma sei das Wetter auch, weil sie bestimmte Bäume mehrfach anfahren müsse. „Die Böden sind oft so ausgetrocknet, dass sie das Wasser nicht aufnehmen. Damit es nicht oberirdisch weg fließt, wird schrittweise gegossen.“ Manchmal müsse erst ein Teil der Grasnarbe entfernt werden.

Auch die Wohnungsunternehmen haben mit dem Wassermangel zu kämpfen. Die Wohnungsbaugenossenschaft „Aufbau“ sucht derzeit zum Beispiel weitere Baumpaten, um das Pro­blem abzumildern. (mst)