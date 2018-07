Geänderte Öffnungszeiten in der Arbeitsagentur

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Um Verständnis für die aufgrund „unvorhergesehener Personalausfälle“ seit Montag geltenden eingeschränkten Öffnungszeiten des Granseer Arbeitsamtes, warb Melanie Speck, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Neuruppin, zu der die Geschäftsstelle Gransee gehört.

Näher ins Detail gehen, wer oder was die dünne Personaldecke zu verantworten hat, wollte sie auf Nachfrage nicht gehen. „Bei allem, was wir vorhersehen können, dazu zählt auch Urlaub, ist eine entsprechende Planung möglich. Gehen sie daher von allen anderen Fällen aus“, sagte sie auf die Frage, ob Urlaub, Krankheit oder anderes ursächlich sei. Wie berichtet ist die Geschäftsstelle Gransee voraussichtlich bis 13. August dienstags und donnerstags für jene geschlossen, die vorher keinen Termin vereinbart haben. Vereinbarte Termine finden jedoch statt. Erforderliche Arbeitslosmeldungen können mittwochs beziehungsweise freitags nachgeholt werden. „Die Leute sollen durch die veränderten Umstände ja keine Nachteile bekommen“, betonte Melanie Speck, die die gewählte als die beste Lösung bezeichnete. Alternativ könnten Kunden die Servicenummer anrufen oder auch in der Geschäftsstelle Oranienburg vorstellig werden.