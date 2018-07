Start in den Urlaub mit Musik

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Ab Donnerstag ist das Zelten im Ticket für das Helene Beach Festival inbegriffen. Trotzdem reisten die ersten der 25 000 erwarteten Besucher schon am Montag an, machten ihre Camps fit gegen Sonne und Regen – eine noch entspannte Angelegenheit für die Sicherheitsmitarbeiter.

Sommer, Sonnenschein und als Höhepunkt des Kurzurlaubs ein Festival. So denken offensichtlich viele der Besucher des Helene Beach Festivals, die jedes Jahr früher anreisen. Schon am Montag sind die ersten Festivalbesucher auf dem Gelände zu finden und die besten Plätze auf dem Zeltplatz werden besetzt. Begehrt ist es etwa dort, wo ein Stromanschluss und Toilettenanlagen in der Nähe sind.

Das Einchecken läuft Anfang der Woche noch entspannt ab. Trotz allem wird von der Sicherheitsfirma kontrolliert, dass keine Glasflaschen auf das Gelände gelangen. Außerdem bekommt jeder Gast, wie in den Vorjahren, eine Mülltüte gegen Pfand, den er nur zurück erhält, wenn die volle Mülltüte zurückgebracht wird. Für Gäste wie Gil Schuster aus Berlin kein Problem. „Das ist schon in Ordnung“, sagt er. „Sonst würde nach dem Festival noch mehr rumliegen“.

Indes sieht eher lustig aus, was Basti aus der Hauptstadt macht: Mit einem Strohbesen kehrt er seinen zukünftigen Zeltplatz sauber. Mitten im Wald. Allerdings ist diese Maßnahme durchaus sinnvoll. Das weiß derjenige, der schon mal Kienäpfel unter dem Zelt und der Isomatte hatte. Insgesamt kommen bei seiner Truppe 24 Menschen zusammen. Einige sind schon zum siebten Mal hier, wie sie erzählen. „Es ist das einzige Festival dieser Größe mit Wasser in der Umgebung“, findet Bastis Kumpel Olli. Da lohnt sich auch die frühe Anreise durchaus.

Am Montagnachmittag füllt sich so langsam die Zufahrtsstraße. Marcel Julius Rodner steht mitten auf der Straße und regelt den Verkehr. Noch ganz entspannt geht das vonstatten. „Es werden jetzt immer mehr und am Mittwoch ist der Zeltplatz schon zeimlich voll“, sagt er aus Erfahrung. Schon im vergangnen Jahr war der Thüringer als Sicherheitsmitarbeiter auf dem Festival. „Es hat wirklich Spaß gemacht und deswegen bin ich wieder gekommen“, sagt er.

Doreen Teske aus Velten verbringt gleich ihren Urlaub am Helenesee. „Das ist doch toll hier“, sagt sie. Vom Festival gehört hatte sie schon öfter, einige ihrer Freunde waren schon hier. Für sie ist es jedoch die Premiere. Besonders auf die Band SXTN freut sich die junge Frau.

Dass Paul Kalkbrenner auf dem Helene Beach Festival auflegen wird, ist für viele Gäste sowieso eine kleine Sensation. „Vom Tomorrowland Festival in Belgien direkt an den Helenesee“, frohlockt Tobias Wuhnigel aus Berlin. In der Tat eröffnet Paul Kalkbrenner dort am Freitagmittag um 12 Uhr das Festivalwochenende auf einer der weltweit größten Musikveranstaltungen, um danach an die Helene zu reisen.

Florian aus Cottbus stellt derweil mit seinen Freunden aus Cottbus einen Pavillon auf. Der soll vor Sonne, aber auch vor Regen schützen. Allerdings wünschen sie sich letzteres nicht. Die Macher des Helene Beach Festival vermelden unterdessen: nun endgültig ausverkauft. Keine Chance mehr auf Tickets. Außerdem wird darauf hingewiesen, keine Tickets aus unzuverlässigen Quellen zu kaufen. Schließlich wisse man nicht, ob diese echt sind.