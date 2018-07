Wenn der Nachwuchs fehlt

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Arbeitslosigkeit auf historischem Tiefststand und eine alternde Belegschaft – für viele Firmeninhaber entsteht daraus ganz schnell ein schwerwiegendes Problem: Fachkräftemangel. Wer dessen Lösung vor sich herschiebt und blind darauf hofft, dass sich geeignete Mitarbeiter selbst bewerben, steckt schnell in der personellen Sackgasse.

Die Stic Wirtschaftsfördergesellschaft MOL bezeichnet inzwischen die Sicherung und Entwicklung des eigenen Personalbestandes als wichtigste Aufgabe in vielen Unternehmen. Das betrifft alle Branchen: Pflegedienste können keine neuen Klienten aufnehmen, Heime müssen Stationen schließen, weil Pflegefachkräfte Mangelware sind. Cafés und Restaurants müssen ihre Öffnungszeiten einschränken, da Restaurantfachkräfte und Köche fehlen. Baubetriebe müssen Aufträge ablehnen, weil ihnen die Bauleute fehlen, die sie ausführen. Und dann kommt die Überalterung hinzu: Einerseits die der Fachkräfte, andererseits die der Firmeninhaber. Wer sein Unternehmen zukunftsfähig aufstellen will, kommt an einem strategischen Personalmanagement nicht mehr vorbei. Aber welcher Handwerksmeister, welcher Mittelständler hat dafür Zeit und Nerven und die Kompetenz? Andreas Jonas, der Geschäftsführer der Stic Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Oderland: „Die gute Nachricht: Sie müssen nicht alles selbst machen. Es gibt Förderprogramme dafür. Externe Experten unterstützen die Firmeninhaber, die dringendsten Personalthemen strategisch anzugehen.“

Jonas beobachtet die Szene aufmerksam. Er nennt als positives Beispiel die Firma Kanalbau Mayer im Gewerbegebiet Tasdorf: „Man muss sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Das fängt natürlich mit einer ordentliche Bezahlung an, reicht aber auch weit darüber hinaus. Wenn die Leute vom Kanalbau in sauberer und einheitlicher Arbeitskleidung auftreten, die Autos offensichtlich regelmäßig gereinigt werden, es auch immer einmal wieder Firmenevents gibt und die Firma sich auf Berufs- und Ausbildungsmessen präsentiert, dann trägt das alles zur Personalgewinnung bei.“ Wenn der Chef die Arbeit seiner Leute planvoll organisiert, so dass sie langfristig ihre freien Wochenenden, Schichten und verlässlichen Urlaubsdaten kennen, hebe er die Zufriedenheit. Wenn die Arbeits- und Zeitbelastungen sie nicht überfordern, senke das den Krankenstand und die Fluktuation. Regelmäßige Personalentwicklungsgespräche binden Mitarbeiter ebenso an das Unternehmen wie Zuwendungen neben dem Gehalt wie Gutscheine für Gesundheitsdienstleistungen oder Fitness. Und, nicht zu vergessen: Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. „Man kann viel für die Motivation der Mitarbeiter tun, wenn man ihnen Arbeitszeitregelungen gewährt, die ihnen ermöglichen, diese Interessen unter einen Hut zu bringen“, sagt Andreas Jonas, der selbst Chef von 20 Mitarbeitern ist. Wenn sich die Nachfrage wegen eines Handwerker- oder Liefertermins mit der Kernarbeitszeit beißt, dann gewährt er eben einen halben Urlaubstag. „Die Möglichkeit, Urlaubstage zu teilen, ist sehr gut angenommen worden und hat viel Unmut ausgeräumt“, sagt der Geschäftsführer.

Für künftige Fachkräfte hat die Stic Wirtschaftsförderung einen Ausbildungsführer erarbeitet und drucken lassen. Er enthält nicht nur 50 Ausbildungsbetriebe und Einrichtungen, sondern auch Praktikumsplätze und Ferienjobangebote. Die nach Branchen sortierte Broschüre gibt es nur in Papier. „Im Internet klicken die jungen Leute zu flüchtig und unkonzentriert durch die Seiten“, schätzt Andreas Jonas ein. Die Broschüre hat er für die Berufsorientierung allen 24 Oberschulen des Landkreises angeboten, 23 haben Klassensätze angefordert. Ein QR-Code fürs Smartphone führt direkt ins Portal der Agentur für Arbeit.

Die Förderhöhen bis 2020 sind festgelegt: 80 Prozent für Kleinstunternehmen bis neun Angestellte, 50 Prozent für kleine und mittlere Unternehmen mit elf bis 249 Angestellte, 90 Prozent für Logistik-Unternehmen.

Interessenten wenden sich an die Stic Wirtschaftsfördergesellschaft MOL, Garzauer Chaussee 1a, 15344 Strausberg, Tel. 03341 335214, fachkraefte@stic.de