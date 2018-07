Die Bauern müssen sich auf neue Zeiten einstellen

Mathias Puddig

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wer dieser Tage durch Deutschland fährt, sieht vor allem im Norden und im Osten erschreckende Bilder. Obstbäume sind vertrocknet, der Mais steht nur kniehoch, Wiesen haben sich in Steppen verwandelt. Nach Monaten der Trockenheit ist absehbar: Viele Landwirte müssen mit einer schlechten Ernte rechnen. Die Bauern stehen vor einem Desaster, und ihre Funktionäre reagieren, wie sie immer reagieren: Sie rufen nach staatlichen Hilfen. Muss das sein?

Tatsache ist: Viele Landwirte wären ohne Subventionen längst pleite, und es gibt gute Gründe, sie zu unterstützen. Nur darf diese Unterstützung nicht dazu führen, dass die Landwirte sich darin einrichten. In anderen Branchen müssen die Unternehmer ja auch Risiken einkalkulieren und Rücklagen bilden. Ein Flussreeder zum Beispiel ist von einer monatelangen Dürre genauso betroffen wie ein Landwirt. Der Reeder aber zapft in der Regel seine Reserven an, um Ausfälle zu kompensieren. Greift der Staat jetzt bei den Bauern ein, rettet er ungewollt ausgerechnet jene Landwirte, die nicht vorgesorgt haben.

Natürlich kann der Staat jetzt nicht urplötzlich reihenweise landwirtschaftliche Betriebe dem Bankrott überlassen. Er kann die Hilfen aber an die Bedingung knüpfen, dass sich die Bauern auf die wachsenden Klimarisiken einstellen. Es ist längst bekannt, dass künftig mit mehr Extremwetterereignissen zu rechnen ist. Vom Hochsommer bis in den Herbst werden mehr Dürren erwartet, dafür wird es im Winter und Frühjahr mehr Starkregen geben. Experten haben auch schon längst Wege aufgezeigt, wie die Landwirtschaft diesem Wandel zum Beispiel durch veränderte Fruchtfolgen oder den Einsatz anderer Sorten begegnen kann.

Das alles wird nicht einfach, es wird nicht schnell gehen, und es wird vor allem teuer. Die Landwirte werden das auch nicht jeder für sich allein schaffen. Sie müssen von Verbänden und auch der Politik unterstützt, beraten und motiviert werden. Eine Maßnahme zur Motivation wäre es, die Ausschüttung staatlicher Hilfsmittel an die Umsetzung solcher Strategien zu koppeln. Das wird die Steuerzahler auch künftig nicht aus der Pflicht nehmen. Es ist aber allemal besser, als immer wieder gegen dieselbe Wand zu laufen und in immer höherem Takt Hilfszahlungen auszuschütten.