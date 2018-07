Bestürzung über Tod von Ullrich Richter

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Der Kommunalpolitiker Ullrich Richter ist am Freitag überraschend gestorben. Der Bergfelder wurde nur 65 Jahre alt. Richter war vor einigen Jahren Stadtverbandsvorsitzender der Linken und Stadtverordneter. In dieser Legislaturperiode saß er als sachkundiger Einwohner für die Linke im Bauausschuss.

Ullrich Richter war immer ein freundlicher, charmanter, zugewandter Gesprächspartner. Als Kommunalpolitiker argumentierte er stets mit großer Sachlichkeit, setzte eigene Akzente und respektierte die Meinungen anderer. Wohnungsbau, eine soziale Stadt und die demografische Entwicklung Hohen Neuendorfs waren Themen, die ihm besonders wichtig waren. So nahm er auch an einem mehrtägigen Workshop für Demografie teil.

Auch für vergnügliches Engagement in seiner Stadt war er zu haben. Bei den Bouleturnieren Hohen Neuendorfs und des Oranienburger Generalanzeigers war Richter ein begeisterter Teilnehmer und talentierter Spieler. Als Mannschaftskapitän führte er sein Team mehrfach zum Sieg. Seine Leidenschaft galt aber noch viel mehr dem Tangotanz, dem er sich ein- bis zweimal pro Woche aktiv widmete.

Ullrich Richter ist wenige Tage vor seinem 66. Geburtstag gestorben. Erst im März war der gelernte Maler und Stuckateur in Rente gegangen, weiß Klaus-Dieter Hartung. Der Alt-Bürgermeister stand am Montag ganz unter dem Eindruck des frühen Todes seines Freundes und Parteigenossen. „Ich bin zutiefst erschüttert. Ulli war einer, der immer in Bewegung war“, sagt er. „Vor ein paar Tagen haben wir uns zuletzt getroffen. Es ging ihm zwar nicht so gut in der letzten Zeit. Aber die Ärzte konnten wohl noch nichts Genaues finden.“ In einem Bergfelder Autohaus habe Richter am Freitag sein Auto abholen wollen. Dann habe er dort aber gebeten, einen Notarzt zu holen. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort, und doch kam jede Hilfe zu spät. Vermutlich starb Ullrich Richter an den Folgen eines Herzinfarktes.

Der Stadtverband der Linken reagierte bestürzt und traurig. „Wir alle kannten Ulli als lebensbejahenden, hilfsbereiten und engagierten Mitstreiter, der immer da war, wenn man seine Hilfe brauchte“, heißt es in einer Mitteilung der Linken von Fraktionschef Lukas Lüdtke und Klaus-Dieter Hartung. „Unsere Gedanken sind bei seiner Kerstin, die nun viel Kraft braucht.“

„Mich bewegt sein Tod sehr, zumal ich so etwas überleben durfte“, reagierte auch der Bergfelder Marian Przybilla, der ebenfalls ein politischer Weggefährte ist, von der Nachricht betroffen. „Er war ja nur drei Tage älter als ich.“

In Mahlow in der Nähe von Berlin geboren, wuchs Ullrich Richter auf der Schwäbischen Alb in einer Großfamilie auf. Bereits als junger Mann von 16 Jahren ging er zunächst nach Dortmund, kam er aber über Umwege nach Berlin zurück, und in der Stadt Hohen Neuendorf war er seit 15 Jahren zu Hause.

Ullrich Richter hinterlässt seine Lebensgefährtin. Seine besonnene Stimme wird in der Stadt fehlen.