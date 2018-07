Zwei Baustellen und viel Geduld

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Nachdem die Bauarbeiten in der Hegelstraße am vergangenen Freitag schon wieder beendet waren, fräsen sich seit Montag schwere Maschinen durch den Asphalt der Kirchhof- und August-Bebel-Straße. Auf den umliegenden Wegen sorgt das streckenweise für Stau.

„Mit Mittagsschlaf ist es heute schlecht“, sagt Andreas Porzig, neben dem Bauleiter der Eisenhüttenstädter Firma Oevermann schiebt sich die Fräsmaschine geräuschvoll über den Asphalt. Zwischen zwölf und 20 Zentimeter dick ist die Schickt, die so auf 400 Meter von der Fahrbahn abgetragen wird. Für die Anwohner zwischen Frankfurter- und Feldstraße bleibt die Deckensanierung nicht ohne Folgen.

Der Baulärm ist für Ingrid Gohlke noch das kleinere Übel. „Ich bin erstaunt, wie verhältnismäßig leise die ist“, sagt die Mitarbeiterin der Bäckerei Mahlkow, während sich die Fräsmaschine in der Kreuzung Gartenstraße voran arbeitet. Dass sie kurz Zeit hat, sich das Spektakel anzusehen, liegt daran, dass sie am Montagmorgen deutlich weniger Brot und Brötchen verkauft als sonst. „Uns fehlen die Auto-Kunden“, sagt Ingrid Gohlke über jene, die für gewöhnlich von der Kirchhofstraße einen Abstecher in die Gartenstraße machen, um vor dem Bäcker kurz zu halten. Bis 3. August, wenn die Straßenarbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein werden, könnte das so bleiben.

Ein Anwohner fühlt sich von der Stadtverwaltung schlecht informiert. „Es gab kein Schreiben“, sagt er. Seine Frau habe am Montagmorgen noch problemlos mit dem Auto erst vom Hof auf die Kirchhofstraße und dann zur Arbeit fahren können. Dann wurden die rot-weißen Absperrzäune aufgestellt. „Mal schauen, wo sie einen Parkplatz findet, wenn sie zurückkommt“, meint der Fürstenwalder.

Auf den Umleitungsstraßen bildet sich derweil Stau; auf der Seelower Straße in Richtung Nord müssen Autofahrer teilweise mehrere Ampelzyklen abwarten. Wer in die entgegengesetzte Richtung unterwegs ist, hofft mit der Fahrt über Seiler-, Feld- und Bergstraße abzukürzen. In den engen Straßen müssen Autofahrer ebenfalls Geduld beweisen. „Zwei Sperrungen gleichzeitig, das geht gar nicht“, findet ein Petersdorfer, der beruflich jeden Tag in Fürstenwalde zu tun hat. Die August-Bebel-Straße, wo der Abschnitt zwischen Rauener- und Langewahler Straße ebenfalls eine neue Asphaltdecke erhält, konnte er am Montagmorgen noch problemlos passieren.

„Wir wollten erst den Berufsverkehr durchlassen“, begründet Bauleiter Olaf Winkler von der Hennickendorfer Firma Mainka den Baustart auf der Bebel-Straße erst am Montagmittag. In den Stunden zuvor wurden die Markierungen für die halbseitige Fahrbahn-Sperrung angebracht. „Wie komme ich denn jetzt zum Bahnhof“, will eine ältere Frau wissen. Sie ist nicht die einzige, die die Verkehrstechniker verzweifelt um Rat fragt: Ein Auto nach dem anderen muss mangels Hinweisschild vor der Straßensperrung in der Langewahler Straße kehrt machen. Denn nur stadtauswärts darf der Verkehr die Baustelle passieren.

Die Fahrerin eines Nissan weiß das nicht, biegt von der Langewahler rechts in die Bebel-Straße ein und trifft dort auf den Gegenverkehr. Ähnlich brenzlige Situationen spielen sich am Montagnachmittag auf Wieland- und Puschkinstraße ab, die jene befahren, die sich stadteinwärts die offizielle Umleitung über Bahnhof-, Lise-Meitner-, Umgehungs- und Lindenstraße sparen wollen. Auf den Rasenstreifen an dem Grundstück Ecke Wieland- und Puschkinstraße haben sich zwei Pkw geschoben, offenbar sind sie zusammengestoßen. Fahrzeuge, die darauf warten, auf die Rauener Straße abbiegen zu können, stehen bis hierhin Schlange.

Einer der Wartenden nimmt es mit Humor: „Wir wollen alle gut ausgebaute Straßen, irgendwann müssen die ja mal gemacht werden“, sagt Bernd Stiller. Als Senior müsse er „Gott sei Dank“ nicht täglich aus Süd ins Stadtzentrum fahren.

Noch bis 3. August sind Bebel- und Kirchhofstraße gesperrt. Schon heute sollen dort die Fräsarbeiten abgeschlossen werden. Neben der vier bis fünf Zentimeter dicken Asphaltschicht wird in der Bebel-Straße die darunterliegende Asphaltbindeschicht nur partiell ab- und am Mittwoch eine neue Schicht aufgetragen, erklärt Bauleiter Olaf Winkler. „Am Donnerstag und Freitag kommt die Decke aus Asphaltbeton und in der Woche drauf, Montag und Dienstag, sanieren wir Fugen und Schächte.“