Erhebliche Staus durch Brückenprüfung

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Eine turnusmäßige Bauwerksprüfung an der Flakenfließbrücke hat am Montag für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Brücke muss mittelfristig ohnehin saniert werden. Wann das geschieht, steht noch nicht fest.

Die Baken am Hohenbinder Weg standen am Montag noch da: Kaum hatte Erkner die halbseitige Sperrung an der Neu Zittauer Straße hinter sich gelassen, da baute sich am Montagvormittag die nächste massive Verkehrsbehinderung auf: Die Flakenfließbrücke war halbseitig gesperrt, mit Kegeln. Die Wirkung war trotzdem durchschlagend. Auf der Berliner Straße reichte der Rückstau bis zur Stadtgrenze.

Grund für die Sperrung war eine turnusmäßige Prüfung der Flakenfließbrücke. Diese Inspektion steht alle sechs Jahre an, und am Montag war es eben mal wieder so weit. Nico Schulz und zwei Kollegen von der Fachfirma LAP standen in der Kanzel einer Hebebühne, die von oben gehalten wurde, von einem Kranausleger eines Fahrzeugs. Das stand oben auf der Brücke und verursachte die Staus – ab etwa 8 Uhr früh in Richtung Stadtmitte und nach der Mittagspause ab etwa 14 Uhr die in Richtung Friedensplatz, da aber nur noch kurze Zeit. Mit der Dokumentation der bisher erfassten Schäden am Klemmblock, einer Stirnlampe überm Helm und anderem Gerät fuhr das dreiköpfige Prüferteam unter der Brücke entlang und inspizierte alles.

Diese Brücken-Hauptprüfung muss regulär alle sechs Jahre stattfinden – und zwar unabhängig davon, ob für ein Bauwerk schon irgendwelche Sanierungspläne erstellt worden sind, erläutert Harald Kaske, Brückenspezialist bei der Frankfurter Niederlassung des Landesbetriebs Straßenwesen. „Die Prüfungstermine laufen zu 100 Prozent durch, man verzichtet höchstens mal auf einen, wenn schon feststeht, dass die Brücke abgerissen wird.“

Bei der Flakenfließbrücke gibt es schon vorangeschrittene Pläne. Vorigen Oktober wurden dort Bohrkerne entnommen, um den Sanierungsbedarf genauer zu bestimmen. Schon damals stand fest, was Kaske am Montag bekräftigte: Eine größere Instandhaltungsmaßnahme an der wichtigsten Verbindung zwischen Bahnhof und Stadtzentrum in Erkner und damit an einer zentralen Verkehrsader der Region ist unausweichlich. Zum Beispiel sind die Lagersockel marode, haben Betonkrebs.

Allerdings steht nach Auskunft von Kaske immer noch nicht fest, ob die Maßnahme nächstes Jahr kommt oder nicht. Das hänge unter anderem von Haushaltsfragen ab, aber auch von den Sperrzeiten, die das Wasser- und Schifffahrtsamt für die Wasserstraße zur Verfügung stelle. Ein Teil der Arbeiten werde vom Wasser aus zu machen sein. „Wir sind mitten in der Instandhaltungsplanung“, so Kaske. Bis Jahresende soll feststehen, wann die Brücke drankommt. Bei dieser Entscheidung könnten die Ergebnisse vom Montag helfen: Wenn die Werte nicht allzu schlecht sind, kann die Sanierung noch aufgeschoben werden.