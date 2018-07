Keine Faulbrut bei Bienenklaus ausgebrochen

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) In der Gläsernen Waldimkerei von Klaus Becker in Zehdenick-Neuhof ist die Amerikanische Faulbrut nicht ausgebrochen.

Dass er von der sogenannten Bienenpest betroffen ist, bezog sich lediglich auf die Tatsache, dass die Schauimkerei im Sperrbezirk liegt, der ausgewiesen wurde, nachdem im Bestand eines anderen Imkers die Faulbrut festgestellt worden war, stellte Becker am Montag richtig. Mitarbeiter des Veterinäramtes nahmen am Montag Proben in der Schauimkerei. Der Bestand in der Schauimkerei, die vom Verein der Gläsernen Waldimkerei übernommen worden ist, sei unauffällig, stellte Anita Rhode vom Vereinsvorstand klar.