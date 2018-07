„Als normaler Bürger auf Streife gehen?“

Anett Zimmermann

Wriezen/Oderaue (MOZ) Wriezen/Oderaue. Diebstähle von Grabumrandungen waren und sind immer wieder auch Thema hier in der Region. Ein junger Mann überlegt, in seinem Ort Streife zu gehen.

In seinem Dorf herrscht an diesem Tag eigentlich Feststimmung. Und der junge Mann ist als Helfer beim Einlass zum Dorffest eingeteilt, aber als er mitbekommt, dass eine Redakteurin der Märkischen Oderzeitung vor ihm steht, macht er seinem Ärger Luft. „Hier haben sie vor einiger Zeit wieder Grabumrandungen vom Friedhof gestohlen“, schimpft er und fügt empört hinzu: „Die ziehen offenbar von Ort zu Ort.“ Wie sonst sei es zu erklären, dass Diebe inzwischen auch in Lüdersorf, einem Ortsteil der benachbarten Stadt Wriezen, Grabumrandungen gestohlen haben, fragt er.

Die Störung der Totenruhe sei das eine. Für ihn handele es sich aber auch um den Verlust von Kulturgut. Schließlich sei es inzwischen unüblich, Gräber mit teils kunstvoll geschmiedeten Zaunfeldern zu umfrieden. Der Mann, der – wie er sagt – selbst in einem Sicherheitsunternehmen arbeitet, verweist darauf, dass er nach dem Vorfall in seinem Ort acht Schrotthändler in der Region angerufen habe. Er gehe jedoch davon aus, dass sich Einlieferer dort ausweisen müssen. Und so frage er sich, ob die Zaunfelder vielleicht doch in Polen gelandet sind. Zudem macht er sich Sorgen um die Teile, die noch auf dem kleinen Friedhof liegen. Fast so, als würden sie zur Abholung vorbereitet sein. Am liebsten, so sagt der Mann, würde er sich die Wildkamera seiner Nachbarin ausborgen und auf dem Friedhof aufhängen. „Doch was ist, wenn die dann auch weg ist?“ Weder seine Nachbarin noch er hätten es so dicke, dass sie einfach eine neue kaufen könnten. Vor allem aber frage er sich, was er als normaler Bürger tun könne. Auf Streife gehen?

„Warum nicht?“, findet Heiko Beyer, Revierpolizist in Wriezen. Der junge Mann habe sich auch schon bei ihm gemeldet. „Ich habe ihm den Leitfaden für Sicherheitspartner mitgegeben“, berichtet Beyer. Die Broschüre ist im vergangenen Jahr vom Polizeipräsidium des Landes Brandenburg herausgegeben worden und widmet sich in einem Kapitel auch der Frage, wie man Sicherheitspartner werden kann. 1994 war der Modellversuch „Sicherheitspartner“ im Land Brandenburg gestartet. Ein Jahr später wurde der Verein „Sicher leben in Wriezen“ gegründet, dem auch Heiko Beyer angehört.

Er hatte einige Mitglieder erst vor Kurzem darum gebeten, bei ihren meist längeren Hunderunden doch auch mal wieder einen Blick auf die Friedhöfe in den Ortsteilen zu werfen. Beyers Rat nicht nur an Anwohner lautet unterdessen: „Wenn Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt, informieren Sie bitte umgehend die Polizei.“ Meist seien die Diebe, die es auf Grabumrandungen abgesehen haben, in den Abendstunden oder nachts auf den Friedhöfen unterwegs. „Oft waren sie aber vorher schon einmal da, um die Situation auszukundschaften. Dann könnten Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen im Ort aufgefallen sein.“

Auch ungewöhnliche Geräusche seien denkbar. „Wer nachts eine Flex hört, sollte ebenfalls stutzig werden“, fügt der Revierpolizist hinzu. Wenn – wie im hier geschilderten Fall – noch Zaunteile auf Gräbern liegen, könnten die Täter auch gestört worden sein. Wichtig sei, so macht Heiko Beyer noch einmal deutlich, die zeitnahe Mitteilung an die Polizei. „Es nützt uns meist wenig, wenn wir erst drei Wochen später oder zufällig von ungewöhnlichen Beobachtungen erfahren.“ Nachfragen oder vom Kauf absehen sollten unterdessen Interessierte, wenn einzelne Zaunteile als Rankhilfe oder Dekoration auf Trödelmärkten, auf der Internetplattform Ebay oder in Kleinanzeigen auftauchen, meint Heiko Beyer und geht davon aus, dass sich die Täter nicht unbedingt die Mühe machen, die Elemente sandzustrahlen: „Mitunter ist Patina ja gewollt.“

Weitere Infos im Internet unter www.sicherheit-braucht-partner.brandenburg.de