Schwarze Farbe gegen weiße Streifen

Protest am Fahrbahnrand: Unbekannte haben die gelben Kreuze am Papierkorb abgelagert, die den Überweg ungültig machen sollten. © Foto: Sven Klamann

Einsatz mit Pinsel und Farbe: Mitarbeiter der Verkehrstechnik Thiele beseitigen die illegalen Zebrastreifen. Der Berufsverkehr ist am Montagmorgen bereits abgeklungen. Dennoch herrscht reger Betrieb auf der an dieser Stelle der Friedrich-Ebert-Straße halbseitig gesperrten Fahrbahn. © Foto: Sven Klamann

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Mit schwarzer Farbe ist am Montagmorgen der Zebrastreifen Marke Eigenbau auf der Friedrich-Ebert-Straße übermalt worden, der seit Freitagmorgen das Stadtgespräch in Eberswalde bestimmt. Dass die Pinselstriche schon den Schlussstrich bilden, darf indes bezweifelt werden.

Der Berufsverkehr ist im Großen und Ganzen durch, als der Lastkraftwagen der Firma Straßenverkehrstechnik Thiele am Fußgängerüberweg hält, den Unbekannte über Nacht auf Höhe der AOK angelegt hatten. Dennoch herrscht auf der Friedrich-Ebert-Straße reger Betrieb, als die Arbeit des Demarkierens beginnt. Zunächst verschwinden kurz nach 7 Uhr die drei weißen Streifen auf der Fahrbahnseite am Stadtcampus der Hochschule. Autos und Radfahrer werden für wenige Minuten an der halbseitigen Sperre vorbeigeleitet. Dann wird der Lastkraftwagen umgestellt – und die andere Fahrbahnhälfte ist dran. Bei der schon morgens spürbaren Hitze trocknet das frisch aufgebrachte Schwarz innerhalb weniger Minuten.

„Es kann durchaus sein, dass wir heute nicht das letzte Mal hier sind“, betont ein Mitarbeiter der von der Eberswalder Stadtverwaltung beauftragten Firma, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Auch in den sozialen Netzwerken macht sich die Überzeugung breit, dass die Posse um den von Polizei und Rathaus als „gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr“ eingestuften Zebrastreifen weitergeht. „Fortsetzung folgt – ganz sicher“, schreibt zum Beispiel Sebastian Walter auf Facebook. Und erinnert daran, dass der von Unbekannten errichtete Übergang durch die Stadtverwaltung mit gelber Folie versehen worden war, um ihn als nicht existent kenntlich zu machen. „Über Nacht wurden die Kreuze abgenommen und neben dem Mülleimer entsorgt. Der Zebrastreifen wird rege genutzt und alles lebt (vorerst) in Harmonie“, heißt es bei ihm weiter. Da habe wohl jemand dem Ordnungsamt den Kampf angesagt.

Die Sympathien sind im Netz eindeutig verteilt. „Für so viel Kreatitivät: Daumen hoch“, urteilt Paul Kallies über die Erbauer des Fußgängerüberweges, den auch Antje Ehr „genau richtig“ findet. „Schilder hin und gut ist“, lautet ihre Forderung. Es habe ja bereits Schilder gegeben, ergänzt Christian Richter: „Zwar selbst ausgedruckt und am Baum befestigt, aber sie waren da.“

Während der wenigen Minuten, die vergehen, bis die verbotenerweise aufgebrachte weiße Farbe fürs Erste (?) restlos übertüncht ist, nehmen viele Passanten regen Anteil am Geschehen. Ein älterer Herr, der sein Fahrrad über die Fahrbahn schiebt, ruft dabei „Nehmt doch den schönen Zebrastreifen nicht weg!“.

Andere Fußgänger halten sich mit gesprochenen Kommentaren zurück. Aber ihre Mimik, die von einem breiten Grinsen bis zu einem leichten Schmunzeln reicht, spricht trotzdem Bände.

Im Rathaus ist am Montag keine Antwort darauf zu bekommen, was für oder gegen einen offiziell angeordneten Fußgängerüberweg an dieser Stelle spricht. Die Urlaubszeit fordert ihren Tribut. Auch die Stadtpolitik macht gerade Sommerpause.

Die Polizei ermittelt wegen der illegalen Zebrastreifen weiter gegen unbekannt – offenbar noch ohne Erfolg.