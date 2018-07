Kunst aus Fundstücken, Schnipseln und Kaffeeduft

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Bergfest beim 27. Internationalen Landschaftspleinair in Schwedt am Sonntag. Erlaubt war dabei auch ein Blick in die Künstlerwerkstätten. Zu entdecken gab es Überraschendes: Kunst aus Fundstücken, Papierschnipseln und mit Kaffeeduft.

Zum Künstlerfest im Galeriehof spielte das Jehanne Boka Trio am Sonntag Livemusik. Die Zuhörer: 14 Künstler, die vor etwa einer Woche ihre Zelte in der Galerie aufgeschlagen hatten, um das Schwemmland im unteren Odertal zu erkunden und ihren Blick darauf in Kunst zu verwandeln. Zudem heimische Künstler wie Manfred Uhlig, Jörg Steinert und Siegfried Mehl und Kunstfreunde. Erlaubt waren Blicke in die Künstlerwerkstätten.

An der Wand hinterm Arbeitstisch von Cora Vries aus Alkmaar steht eine offenbar unvollendete Leinwand. Von hellblauen Wasserwellen umspült oder weggespült steht dort ein schemenhaft gemaltes Kind. Hilflos. Lustvoll leben oder sterben?, scheint die existenzielle Frage. Die Malerin ist unentschieden, ob sie das Bild vollendet. Cora Vries erklärt: „Das Flüchtlingssterben im Mittelmeer berührt mich so stark, dass ich nicht frei malen kann.“ Auf einer Staffelei leuchtet eine alte Postkarte so aus hellen blauen und grünen Farben heraus, als sei sie im Schlick und Schilf des Oderufers angeschwemmt und stecken geblieben. Schwemmgut im Schwemmland. Eingerahmt ist ein filigranes Babykleidchen. Die Fäden sind aus einem Tuch gezupft, das die Künstlerin auf der Straße in Schwedt gefunden hat. „Ich arbeite mit alten Erinnerungen, die ich während meiner Radtouren durch Schwedt und durchs untere Odertal finde“, erzählt die Holländerin. „Ich lasse mich einfach vom Nationalpark inspirieren.“

Einen Eingang weiter schleppt Inga Carière auf spiegelndem Untergrund haftende Papierschnipselwellen in die Galerie. Bekannt ist die Lunowerin als Bildhauerin. In Schwedt produziert sie Papier-Schwemmland aus der Papierschwemme ihres Lebens. Dokumente, Schreiben, Formulare hat sie in einem Schredder sortiert, zerhackt und zerkleinert. Die Schnipsel formte sie zu wellenförmigen Papieraufschwemmungen. Hier und da bekommt das zerstörte Papierleben Farbe, werden Buchstaben, die Papierspuren eines langen Lebens, sichtbar. Über den aufgeschwemmten Ablagerungen ihres Lebens schwirren Flugobjekte aus Holz, Ästen und etwas Transparentem. Der Künstlerin scheint es ohne Belang, wenn sich fragende Blicke auf ihre Werke richten: „Kunst muss nicht sofort begriffen werden“, glaubt sie. „Menschen sollen Fragen stellen. Nachdenken gebiert Meinungen und bewegt sie.“

Masuko Iso, in Japan geboren und jetzt in Berlin lebend und arbeitend, werkelt schräg gegenüber der Papierschwemm-Welt. Sie liebt die Nationalparkwelt vor den Toren von Schwedt, rollt mit ihrem Rad oft an der Oder entlang., fühlt den Ablagerungen der Zeit nach und riecht den Duft des Flusses. Vor ihr platziert ist ein ungefähr drei Meter mal 70 Zentimeter großer Tapeziertisch, kaum noch als solcher erkennbar. Schichten aus Zeitungspapier bedecken ihn, getoppt mit Schlamm vom Oderufer und dunklem Kaffeepulver aus den Filtertüten vom Frühstück. Die Oberfläche erinnert an eine aufgeschwemmte dunkle Sandbank. Geheimnisvoll. Ihr Wesen ist auf den ersten Blick nicht erkennbar. Eine dunkle, duftende Planke aus ferner Zeit. „Ich will damit zwei Gedanken verknüpfen“, erklärt Masuko Iso. „Der Fluss lagert Schicht um Schicht über lange Zeit aufeinander zu einem Körper, als wolle er uns zeigen, Vergangenheit und Gegenwart gehören zusammen. Und all das hat seinen besonderen Duft.“

Tineke Hoogendam aus Alkmaar verarbeitet in ihrer „Werkstatt“ Eindrücke von ihrer Kanufahrt durch das „verrückte Grün“, die „Gemüsesuppe“ der Nationalpark-Wildnis. Sie verdünnt Acrylfarben, um der Spur von Naturfarben auf die Schliche zu kommen. In Pflanzen, Wildnis-Strukturen, Wasserspielen. „Kunst ist, Ideen aus dem Kopf auf Papier zu bringen“, sagt sie. „Künstler haben da ziemlich verrückte Ideen.“