Auf Erfolgswelle – dreimal Gold

Carola Voigt

Berlin (MOZ und Steffi Gaffrey) Der Schwedter Schwimmer Melvin Imoudu ist dreifacher Deutscher Meister. Er gewann bei den nationalen Meisterschaften den Titel über 50 und 100 Meter Brust. Im Potsdamer Team siegte er mit Christian Diener, Eric Friese und Yannck Lebherz in der Lagenstaffel– und das in neuer deutscher Rekordzeit.

So richtig glauben konnte es Melvin Imoudu auch am Morgen danach noch nicht. „Keine Ahnung was da passiert ist. Ich habe es am Abend noch nicht verstanden und konnte auch nicht gut einschlafen.“ Bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin schwamm der 19-Jährige auf einer Glückswelle. Erst der Titel über 50 Meter Brust – schon der war eine Überraschung – und dazu noch Gold über die doppelte Distanz. Abschließend kam noch eine Goldmedaille in der Lagenstaffel des Potsdamer SV dazu. Ein perfekter Wettkampf.

Imoudu hat mit seinen Leistungen für einen Paukenschlag in der nationalen Schwimmszene gesorgt. Er ließ Topleute wie Fabian Schwingenschlögl oder 200-Meter-Weltmeister Marco Koch hinter sich, steigerte seine 100-Meter-Bestzeit in nur drei Monaten um 1,5 Sekunden und verbesserte seinen eigenen Altersklassenrekord über die halbe Distanz auf 27,39 Sekunden.

Nach den Rennen ging der Rummel so richtig los. Jubelnde Trainingskollegen, fragende Journalisten und ein lobender Chef-Bundestrainer. „Er ist ein super Typ, hat unglaubliche Talente, ist aber noch ein ungeschliffener Rohdiamant”, sagte Lambertz über Imoudu. Trotz seiner starken Rennen wurde er nicht für die Europameisterschaften in Glasgow nominiert. Die Normen hätte er bereits bei den German Open im April liefern müssen. Nach der Steigerung fehlt Imoudu zur europäischen Spitze aber nur noch eine halbe Sekunde. Die EM komme für ihn auch deshalb noch zu früh, meinte Lambertz.

Für den Modelathleten (1,98 m, 94 kg) kein Problem. „Ich war auf diese Meisterschaften vorbereitet, brauche jetzt erst einmal Urlaub“. Vier Wochen Pause gönnt sich der Brustschwimmer nun, fährt mit der Familie an die Ostsee. Danach setzt er sich neue Ziele.

Mit seinen 1:00,66 Minuten über die 100 Meter hat Imoudu ein neues Level erreicht. Im Blick hat er natürlich schon die Norm für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Dafür müsste er die Minuten-Marke knacken. Ein ehrgeiziges Ziel, kein unrealistisches. Besonders in der Startphase sieht er noch Verbesserungspotenzial.

Am letzten Wettkampftag in Berlin schwamm die Lagenstaffel des Potsdamer SV in einer fabelhaften Zeit nicht nur zum Deutschen Meistertitel, sondern verbesserte auch den bisherigen deutschen Rekord deutlich. Melvin Imoudu, Christian Diener, Eric Friese und Yannick Lebherz waren in einer Zeit von 3:38,31 min deutlich schneller als die Staffel der SG Essen, die zuletzt im Jahr 2009 in Berlin in 3:40,66 einen nationalen Rekord aufgestellt hatte.

Was diese Erfolge umso bemerkenswerter macht, ist die Tatsache, dass der Schwedter vor mehr als einem Jahr kurz vor der Entscheidung stand, seine Karriere aufgrund von Rückenproblemen frühzeitig zu beenden. Er gab nicht auf, schuftete in der Reha und belohnte sich.

Seit April startet Imoudu für den Potsdamer SV und trainiert beim Ex-Weltmeister Jörg Hoffmann. Seine Wurzeln hat er nicht vergessen. „In Schwedt hat alles angefangen. Cathrin Marschalek hat mich immer unterstützt. Deshalb hat auch die SSV PCK Schwedt sehr großen Anteil an meinen jetzigen Erfolgen.“

Einen Deutschen Männer-Meister – das gab es im Schwedter Schwimmsport noch nie. Bei den Frauen gelang dieses Kunststück nur Britta Steffen. Wo ihr Weg hinführte, ist bekannt, der Rest ist Geschichte. Melvin Imoudu ist die Zukunft.