Neues Team, alte Gesichter

Hubertus Rößler

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Mehrere neue Spielgemeinschaften nehmen in der kommenden Saison am Fußballgeschehen auf Kreisebene teil. Eine davon ist die SpG Groß Lindow/Finkenheerd, die am Wochenende ihr allererstes Testspiel absolvierte. Gegen Rot-Weiß Petersdorf gab es ein deutliches 8:2 (5:2) für den Kreisoberligisten.

Zeitweise wussten selbst die ausgewechselten Akteure der Spielgemeinschaft nicht, wie genau der aktuelle Zwischenstand der Vorbereitungspartie gegen Petersdorf lautete. Am Ende gab es ein deutliches 8:2 (5:2) für den Kreisoberligisten, das aber gegen die zwei Klassen tiefer spielenden Gäste aus der Kreisklasse Süd niemand überbewerten wollte. Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können, da die Gastgeber auf dem Rasenplatz in Finkenheerd noch den ein oder anderen Hochkaräter vergaben. „Für uns war es ein Trainingsspiel, bei dem wir gute Ansätze gezeigt haben. Aber man hat auch gesehen, dass noch viel zu tun ist“, sagt Jerome Riese. Der 29-Jährige agiert im Verbund mit Ronny Kieschke als Spielertrainer. Beide haben nun die Aufgabe, aus ursprünglich drei Mannschaften ein schlagkräftiges Team zu formen.

Im Vorjahr sicherten sich Blau-Weiß Groß Lindow als Aufsteiger erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Turbine Finkenheerd I spielte in der Kreisliga und Turbine Finkenheerd II in der Kreisklasse. Nun geht als Spielgemeinschaft jeweils eine Mannschaft in der Kreisoberliga und in der Kreisklasse an den Start. Man hätte die Zweite Mannschaft auch für die Kreisliga melden können, aber da bei den Spielern der Spaß im Vordergrund stehen soll, habe man sich für die Kreisklasse entschieden und will dort oben mitspielen.

Bei einigen Spielern sei klar, in welcher Mannschaft sie künftig spielen werden. „Bei den anderen wird sich das in den kommenden Testspielen herauskristallisieren“, sagt Riese, der gemeinsam mit Kieschke als spielendes Trainerteam in der Kreisoberliga auf dem Platz stehen wird. Die Spieler der beiden Vereine haben in der abgelaufenen Saison zuletzt schon gemeinsam trainiert – man kennt sich also. Ein neues Team mit vielen alten Gesichtern. Als Saisonziel gibt man einen einstelligen Tabellenplatz aus.

Gespräche über eine Fusion der Mannschaften habe es erstmals in der vergangenen Winterpause gegeben. „In Groß Lindow haben wir viele Studenten, die unter der Woche nicht da sind und auch nicht an allen Wochenenden können. Und da standen wir dann bei den Spielen oft mit zwölf, dreizehn Mann da. Daran wollten wir etwas ändern“, erklärt Jerome Riese, der für die Blau-Weißen als Verteidiger auf dem Platz steht. In Finkenheerd hat man hingegen vergeblich versucht, in die höchste Spielklasse des Fußballkreises aufzusteigen und landete in der Kreisliga auf dem 3. Platz.

Mit Ausnahme einiger Testspiele sollen in der Kreisoberliga die Spiele auf der Sportanlage in Groß Lindow ausgetragen werden, das Training soll in Finkenheerd stattfinden. „Zumindest so lange, wie das Wetter hält. Bei viel Regen wird der Lindower Platz schnell unbespielbar“, sagt der Spielertrainer. Bei der Premiere am Sonnabend trat das Team noch in den Trikots von Turbine an, die neue Spielkleidung wird derzeit in Auftrag gegeben und soll dann in Blau-Weiß gehalten sein. Für die Spielgemeinschaft stehen noch mehrere Vorbereitungsspiele an, unter anderem bei einem Turnier in Steinhöfel sowie gegen Blau-Weiss Markendorf, SV Tauche und die ebenfalls neu gegründete Spielgemeinschaft Lebus/Podelzig.

In der 1. Runde des Kreispokals geht es am 18. August gegen Preußen Beeskow aus der Landesklasse. „Das wird schwierig. Wir werden versuchen, mitzuspielen. Aber der Pokal ist nicht so wichtig, das Hauptaugenmerk liegt auf der Meisterschaft“, betont Jerome Riese.