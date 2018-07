Preussen können auch Oberliga

Ulrich Gelmroth

Altlüdersdorf (MOZ) Mit einem überraschenden 4:2-Auswärtssieg im Gepäck kehrte Fußball-Brandenburgligist Preussen Eberswalde vom Testspiel beim Oberligisten SV Altlüdersdorf am Sonntag ins heimische Westendstadion zurück. Es war im zweiten Vorbereitungsspiel der zweite Sieg der Elf gegen namhafte Gegner.

Schon am Donnerstag hatte die Preussen-Elf beim mecklenburg-vorpommerschen Verbandsligisten 1. FC Neubrandenburg mit 3:2 überrascht. Der SV Altlüdersdorfer hatte zuvor beim FSV Bernau 1:1 gespielt und beim Berlinligist TUS Makkabi mit 3:1 Toren gewonnen. Gegen Eberswalde, so Co-Trainer Steffen Borkowski, der Cheftrainer Dariusz Bucinski an der Linie vertrat, sollte nun möglichst ein klarer Heimsieg her.

Dementsprechend ging der Oberligist dann auch mit viel Power die Partie an. Die Eberswalder brauchten gute 20 Minuten, um ihr Spiel auf den Gegner einzustellen, überstanden die Druckphase des SVA aber clever. „Als unsere Außen beherzter ins Spiel eingriffen, wurden wir sicherer und nach vorn zudem gefährlicher“, sah Trainer Marjanovic einige der Gründe für das spätere gute Abschneiden. Zudem führte im Mittelfeld Neuzugang Moris Fikic, mit Hakan Demirel und Probespieler Djordje Petrovic an seiner Seite, geschickt Regie. Beide Stürmer wurden nun präziser mit Bällen gefüttert. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch auf Augenhöhe, der plötzlich Eberswalde mit zwei Treffern in Front sah. Verteidiger Eric Krause auf Chinonso Solomon, der seinen Sturmpartner Arafa El-Moghrabi im Sechzehner bediente und schon führte der Brandenburgligist 1:0 (26.).

Bereits der nächste Preussen-Angriff, von Nick Lange auf El-Moghrabi gespielt, der Fikic im Strafraum bediente, schockte die Heimelf. Schiedsrichter Sirko Müke aus Neustrelitz zögerte keine Sekunde beim Foul an Moris Fikic: Elfmeter. El-Moghrabi verwandelte sicher zum 0:2 (28.). Zwei Minuten später zappelte der Ball zum dritten Mal im Netz. Doch der Treffer von Stürmer Okoro fand keine Anerkennung. Knappe Abseitsstellung. Der SVA brauchte einige Zeit, um sich von dem Gegentreffern zu erholen. Zumal Preussens Defensive und Torwart Lennard Peter äußerst sicher agierten.

Zur Pause wechselten die Gastgeber gleich drei neue Spieler ein. Einwechsler Maciej Krasnicki nutzte dann eine seiner Möglichkeiten zum 1:2-Anschlusstreffer (57.). Die Eberswalder steckten den Gegentreffer schnell weg, drückten die anstürmenden Gastgeber ins Mittelfeld zurück. Der Oberligist verlegte sich nun auf Konter. Eberswalde blieb gleichfalls seiner Linie treu, schickte seine Stürmer mit präzisen Anspielen in den gegnerischen Strafraum und wurde belohnt. Die Altlüdersdorfer Abwehr fand kaum ein Mittel, Preussens Stürmer zu stoppen.

Die Folge: Ein Foul an Stürmer Okoro: Elfmeter. Der Gefoulte verwandelte selbst, unhaltbar für den SVA-Keeper zum 1:3 (69). Minuten später liegt Okoro erneut gefoult am Boden, wieder Foulelfmeter. Diesmal krönt Fikic seine Leistung mit dem Treffer zum 1:4 (73.). Auch das 2:4-Endresultat wurde vom Punkt erzielt. Ricky Djan-Okai verwandelte einen Handelfmeter (86.). Da war das Spiel aber bereits entschieden. Enttäuschung pur beim Oberligisten.

„Wir haben eine sehr gute Team-Leistung gezeigt, in allen Mannschaftsteilen“, freute sich Trainer Marjanovic. Bereits heute geht das Testen im Westendstadion (19.30 Uhr) weiter. Zu Gast ist Landesliga-Aufsteiger Grün-Weiss Ahrensfelde.

Preussen: Lennard Peter (75. Jacek Malanowski) – Eric Krause, Marcin Dymek, Tobias Koepnick, Nick Lange, Hakan Demirel, Moris Fikic, Djordje Petrovic, Paul Ziethen (60. Paul Ziethen), Chinonso S. Okoro, Arafa El-Moghrabi