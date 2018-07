Kann Simon eine Etappe der Tour gewinnen?

Britta Gallrein

Wandlitz (MOZ) Radsportler Simon Geschke ist derzeit der beste Deutsche im Gesamtklassement der Tour de France. Einer drückt ihm dabei besonders die Daumen: Sein Vater Jürgen Geschke, selbst Weltmeister im Sprint und Tandem, der die Tour vor dem heimischen Fernseher verfolgt.sprach mit dem Wandlitzer.

Herr Geschke, Sie verfolgen die Tour vom Fernseher aus. Keine Lust, selbst nach Frankreich zu fahren?

Nein, gar nicht. Da steht man ewig und sieht die Fahrer nur einmal kurz vorbeisausen. Im Fernsehen bekommt man doch viel mehr mit.

Ihr Sohn ist in einer Top-Form. Hätten Sie das erwartet?

Nein, das konnte man nach seinem Schlüsselbeinbruch im Frühjahr eigentlich nicht erwarten.

Das war ja 2015 auch schon so...

Ja genau, da hatte er auch den Schlüsselbeinbruch, konnte auch beim Giro nicht mitfahren und ist dann eine tolle Tour de France gefahren mit dem Etappensieg.

Trauen Sie ihm einen solchen Etappensieg in diesem Jahr noch einmal zu – auf der 14. Etappe ist er ja nur knapp dran vorbeigeschrammt.

Jedes Jahr geht so etwas nicht. Es fahren 170 Fahrer mit und jeder will eine Etappe gewinnen. Es gehört dann immer auch das nötige Quäntchen Glück dazu. Aber natürlich traue ich ihm einen Etappensieg absolut zu.

Haben Sie während der Tour Kontakt zu ihm?

An den Ruhetagen ruft er manchmal an, aber sonst lasse ich ihn in Ruhe. Er hat da ja viel um die Ohren.

Holt er sich noch Tipps von Ihnen?

Nein, ich habe die Grundlagen gelegt, aber Simon ist seit zehn Jahren Profi, da mische ich mich nicht mehr ein.

Sie haben Ihren Sohn als Kind trainiert. Wann wussten Sie, dass er richtig gut ist?

Ich hatte damals einen Fahrradladen und so einen kleinen Mountainbike-Verein mit jungen Fahrern. Simon hat auch auf dem Mountainbike angefangen. Im Winter hat sich dann herausgestellt, dass er die nötige Härte mitbringt. Ich hab ihn bei null Grad und Schneeregen mit auf eine Fahrt genommen. Das war schon hart. Am nächsten Tag habe ich ihn gefragt: „Na Simon, willst du wieder mitkommen?“ Er hat sofort gesagt: „Ja sicher!“. Da wusste ich, dass er das Zeug zum Profi hat.