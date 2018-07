Hagen Pohle fühlt sich gewappnet

Roland Hanke

Beeskow/Kienbaum (MOZ, Hagen Pohle) Geher Hagen Pohle biegt mit seiner Vorbereitung auf die Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin auf die Zielgerade ein. Am 11. August vertritt der 26-jährige Beeskower die deutschen Farben im 20-Kilometer-Wettbewerb.

Derzeit absolviert Hagen Pohle noch einige wichtige Trainingseinheiten. Ab Sonntag wird er in Kienbaum sein, um den Fokus schlussendlich komplett Richtung Berlin zu legen. „Jetzt liegen fast vier Wochen Höhentrainingslager hinter mir. Bis zum 17. Juli trainierte ich auf rund 2000 Meter Höhe im Rila-Gebirge in Bulgarien, wo ich bereits zum sechsten Mal auf der Sportbasis Belmeken war, um zusammen mit meinen Kollegen von der Nationalmannschaft die optimalen Bedingungen zu nutzen“, berichtet der Schützling von Bundestrainer Ronald Weigel. „Da die kurz vorher in Leipzig absolvierte Leistungsdiagnostik noch nicht ganz das gewünschte Ergebnis zeigte, legte ich das Hauptaugenmerk nochmals auf die Grundlagenausdauer und das Training im Übergangsbereich.“

Die ersten Tage habe das Wetter im Rila-Gebirge noch nicht ganz mitgespielt – viel Regen und kalte Temperaturen erforderten etwas Flexibilität. Dies war in der Anpassungsphase auch noch möglich. Dann änderte sich das Wetter und das Training war bei Sonne und warmen Temperaturen möglich.

„Die Wahl der Trainingsmittel lief sehr gut. Ich konnte viele gute Einheiten absolvieren – sogar sechsmal mit 30 und mehr Kilometern. Außerdem vier anstrengende Berg-an-Einheiten, bei welchem wir die Straße zur Sportbasis herunterfahren, um dann je nach Training nach 15 bis 22 Kilometern auszusteigen und den Rückweg zu Fuß in Angriff zu nehmen“, erklärt Hagen Pohle. Auf den rund 15 Kilometern überwanden die Athleten gehend rund 600 Höhenmeter. Dazu kamen noch viele Einheiten gehend, laufend, wandernd oder im athletischen Bereich.

„Da wir alle schon einige Jahre Erfahrungen mit Wettkämpfen und Höhentrainingslager gesammelt haben, wurde die Trainingszeiträume sehr individuell gestaltet. Ich wollte dreieinhalb Wochen vor dem Wettkampf wieder aus der Höhe zurückkommen, während andere einen kleineren Abstand wählten“, erklärt der Beeskower. „In der Hauptzeit konnten wir aber viele gemeinsame Einheiten absolvieren, so waren acht der neun EM-Geher- und -Geherinnen mit auf dem Belmeken, dazu kamen Jonathan Hilbert und Leo Köpp weitere Kaderathleten.“ Betreut wurden sie von Bundestrainer Weigel, der für zwei Wochen Unterstützung von Peter Selzer erhielt, sowie den Physiotherapeuten Thorsten Heß und Marco Pelz.

„Nach dem Trainingslager fühle ich mich gut gewappnet. Ich konnte auf einem hohen Niveau ohne Ausfälle trainieren. Nun heißt es, in den letzten Tagen am Feinschliff zu arbeiten, um dann bestens vorbereitet am Berliner Breitscheidplatz an der Startlinie zu stehen“, sagt Hagen Pohle, der dann sicher lautstark von seinen Heimatvereinen Leichtathletik in Beeskow und SSV Rot-Weiß Friedland vor Ort angefeuert wird.

„Die Vorfreude steigt, sich vor heimischen Publikum mit den besten Gehern Europas messen zu dürfen. Dabei würde ich mich über zahlreiche Unterstützung aus Beeskow und der Region freuen – an der frei zugänglichen Strecke oder vorm Fernseher“, sagt Pohle. Das ZDF übertrage live. Der Startschuss für den Beeskower fällt am 11. August um 10:55 Uhr.