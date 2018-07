Baggern wie am Südseestrand

Edgar Nemschok

Wriezen (MOZ) Stimmungsvoll endete nicht nur der Finaltag des diesjährigen Beach-Volleyball-Masters um den Koyenuma-Cup. Die Stimmung hielt nahezu zwei Tage im Beach-Park von Wriezen an. Tolle Spiele, tolle Menschen und tolles Wetter – was will man mehr?

In diesem Jahr brauchte sich niemand wirklich Sorgen um das Wetter zu machen. Beachvolleyball bei knalliger Sonne, kaum Wind und Temperaturen, die tatsächlich an Südseebedingungen erinnerten – ein Traum für die meisten Teilnehmer. Und die kamen, wie immer, wenn die Koyenuma-Masters angesagt sind, aus der gesamten Republik. Schon am Sonnabend zur Qualifikationsrunde war es richtig heiß und die Stimmung rund um die fünf Plätze großartig. Natürlich stand nach dem ersten Wettkampftag die Party, die hat inzwischen schon Kultstatus, im Mittelpunkt der Gespräche.

Am Sonntagmorgen zum Finaltag waren dann aber alle wieder fit, um erneut im heißen Sand zu baggern. Das Turnier begann mit einer kleinen Enttäuschung, denn Lukas Mäurer und Dirk Westphal, bei den Männern an Eins gesetzt und klare Favoriten, mussten kurzfristig absagen. Doch für ihre Entscheidung hatte wirklich jeder Verständnis. Die Publikumslieblinge hatten sich völlig überraschend bei einem hoch angesetzten Beach-Volleyball-Turnier in St. Ording bis in die Finalrunde gespielt und sind deshalb an der Nordseeküste geblieben. Ihr Ausflug hatte sich tatsächlich gelohnt, denn Mäurer/Westphal spielten sich im weiteren Verlauf des Turniers bis auf Platz 3. Im kleinen Finale besiegten sie Sebastian Fuchs und Sascha Urbatzka mit zwei Sätzen. Für das Duo geht es im Rahmen der Techniker-Beachtour noch um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft am Timmendorfer Strand.

Der sportlichen Qualität des Turniers schadete ihr Fehlen kaum. Vor allem die Frauen lieferten sich in diesem Jahr großartige Spiele. Das begann schon in der Partie um den dritten Platz. Celeste Greupner, die in diesem Jahr das Statistische und einige Dinge im organisatorischen Bereich übernommen hatte, konnte notieren, dass sich Stefanie Kelm/Astrid Munkwitz gegen die leidenschaftlich kämpfenden Anni Frankenberger/Sarah Zigan durchsetzten.

Doch der Höhepunkt war dann tatsächlich das Finale zwischen Kristina Rübensam und Sandra Peter, die gegen das Duo Jennifer Scharmacher/Sophie Colditz spielten. Der erste Satz ging an das bundesligaerfahrene Doppel aus Leipzig (Peter) und Potsdam (Rübensam). Sie gewannen mit 21:17. Für die Leipzigerin gab es übrigens ein sportliches Wiedersehen mit ihrer Gegnerin Sophie Colditz. Beide spielten knapp zwei Jahre im Beach-Volleyball zusammen und nahmen auch an Deutschen Meisterschaften teil.

Der zweite Satz begann sehr überraschend mit viel Druck von Jennifer Scharmacher/Sophie Colditz. „Wir haben zwar in puncto Körpergröße Nachteile, werden das aber mit einer großen Portion Kampfgeist ausgleichen“, sagte Jennifer Scharmacher vor dem Spiel optimistisch. Sie hatte bisher alle Turniere in Wriezen miterlebt und wollte nun endlich auch einmal den großen Pokal in den Händen halten. Nach furiosem Beginn stand es auf dem Center Court im Beach-Park schnell 7:1. Der zweite Satz ging dann deutlich mit 21:7 an Scharmacher/Colditz. Ein Tie-Break musste entscheiden. Nach teilweise großartigen Ballwechseln gewannen Kristina Rübensam/Sandra Peter mit 15:10.

Martin Krüger/Chris Warsawski gewannen das Turnier der Männer. Sie blieben im Finale gegen Patrick Gruhn/Peter Itzgel erfolgreich. Dritter wurde das Duo Matti Binder/Maxim Rostovcevs.