Kader für die neue Saison steht

Matthias Luttmer

Strausberg (MOZ) Der FC Strausberg, Fußball-Oberliga Nord, hat sich die Dienste von Mittelstürmer Ihab Al-Khalaf gesichert. Der 25-jährige Deutsch-Jordanier mit der doppelten Staatsbürgerschaft ist in Berlin geboren und erlernte das Fußballspielen in der Jugend unter anderem bei Liga-Konkurrent Hertha 03 Zehlendorf. Er wechselt vom TSV Rudow 1888 aus der Berlin-Liga zum FCS.

Der 1,90 Meter große Stürmer erzielte vergangene Saison zwar nur neun Treffer für die Rudower, kann aber insgesamt aus 94 Spielen in der Berlin-Liga eine Quote von 46 Treffern aufweisen. Er will in Strausberg den nächsten Schritt gehen und zählt mit seinen 25 Jahren schon zu den Ältesten im Kader des Strausberger Oberligisten.

Dafür verlässt Stürmer Faton Ademi nach nur einem halben Jahr den FCS in unbekannte Richtung. Stürmer Martin Kemter und Mittelfeldspieler Dennis Rötzscher bleiben auch in der neuen Saison beim FCS. Beide verlängerten unlängst ihre ausgelaufenen Verträge. Der sportlichen Leitung um Holger Ohde und Trainer Christof Reimann ist es damit gelungen, 18 Mann aus dem Kader der Vorsaison auch für die neue Saison an Bord zu haben, womit dem Wunsch des Vorstandes nach Kontinuität Rechnung getragen wurde.