Gelungene Hommage an besondere Musiker

Ingo Mikat

Reitwein Am Freitagabend kannte die Freude des Cheforganisatoren des Reitweiner Musiksommers, Thorsten Masuck, vom Heimatverein des Ortes keine Grenzen. Begeistert erklärte er: „Es wäre toll, wenn zu allen von uns vorbereiteten Konzertveranstaltungen so viele Besucher kämen wie heute.“ Kein einziger Platz blieb an diesem Abend unbesetzt. Dabei hatten zahlreiche Gäste bereits eigene Klappstühle mitgebracht. Selbst die eingeladenen Frankfurter Musiker der Gruppe „The Mumeltears“ zeigten sich über den enormen Publikumsandrang als Zeichen wachsender eigener Popularität begeistert. Ihr vor drei Jahren gegründeter Zusammenschluss vereint Leute, die dem Bandprojekt neben verschiedenen Broterwerbsberufen nachgehen. Das in Reitwein vorgestellte Programm: „Musik Toter - Musik verschiedener Künstler“, eine Hommage an das Werk viel zu früh verstorbener Musiker der Pop-, Rock- und Schlagergeschichte, begeisterte das Publikum durch die Auswahl beliebter Songs und breite, von Saxophon über Geige bis zu Mundharmonika reichende Instrumentierungen. Bandchef Bernd Spickenagel (der auch das Programmkonzept entwickelte) und Maren Seeliger sowie Steffen Erdmann verliehen den weltbekannten Hits großer Stars mit gefühlvollen individuellen Gesangsinterpretationen neues Leben. Auf einer Leinwand hinter der achtköpfigen Band erinnerten während der Musikstücke aufwändige Fotoserien an die Künstler und ihr Werk. Viele Lieder, vor allem deutschsprachiger Musiker, wie Rio Reiser, Reinhard Lakomy, Udo Jürgens oder Tamara Danz sangen zahlreiche Gäste begeistert laut mit. Das Konzert endete nach tosendem Applaus erst nach mehreren Zugaben. Die nächste Veranstaltung des Reitweiner Musiksommers findet am 18. August, ab 20.00 Uhr, mit der beliebten Band „La Marche“ statt.

Zur Band gehören: Bernd Spickenagel (Gitarre/Klavier/Gesang), Maren Seeliger (Gesang/Percussion), Anja Hawlitzki (Violine, Bratsche), Torsten Schlauß (Schlagzeug), Steffen Erdmann (Gitarren/Mundharmonika/Gesang), Ronny Schipplock (Akkordeon/Klavier), Frank Herzel (Bass) und Thomas Lieske (Saxophon).