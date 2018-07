Müllroser Waldschule sucht Freiwillige

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) In der Waldschule „Am Rogge-Busch“ können interessierte Bürger jetzt auch den Bundesfreiwilligendienst leisten. Die Waldschule sucht dafür einen erwachsenen Teilnehmer, eine Altergrenze nach oben gibt es nicht.

Auch in der Waldschule „Am Rogge-Busch“ in Müllrose würde ohne Freiwillige nicht viel laufen. Zumindest nicht so viel, dass das Angebot im gewohnten Umfang aufrechterhalten werden könnte. Da sind zum Beispiel die Teilnehmer am Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ). Die Waldschule war gerade fünf Jahre in Betrieb, als das FÖJ 1998 als Modellprojekt eingeführt worden ist. Ob sich sogenannte FÖJler bereits seitdem in der Einrichtung engagieren, kann deren Leiter Roland Boljahn auf Anhieb gar nicht sagen. „Wir hatten bei uns aber im Laufe der Jahre schon mehr als 70 FÖJler bei uns“, weiß er. Und für die neue Saison ab dem 1. September werde wieder ein Jugendlicher gesucht.

Während sich Jugendliche also schon seit Jahren in der Müllroser Waldschule engagieren können, gibt es das Angebot, dort den Bundesfreiwilligendienst (BFD) zu leisten, erst seit 2017. „Wir hatten uns schon seit längerem darum bemüht“, berichtet Roland Boljahn, „2017 wurde zum ersten Mal eine Stelle bewilligt.“ Im Unterschied zum FÖJ können die Teilnehmer unter verschiedenen Einsatzzeiten wählen. Und: Eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht, sondern lediglich das Mindestalter von 18 Jahren. „Damit ist der BFD auch für ältere Menschen, die sich etwas dazuverdienen möchten, interessant“, betont der Leiter der Waldschule. Wählen können die Teilnehmer zwischen einem halben, einem und eineinhalb Jahren. Die Wochenarbeitszeit beträgt bis 26 Jahre 40 Stunden, ab dem 27. Geburtstag kann gewählt werden zwischen 23, 30 und 40 Stunden. Entlohnt wird die Arbeit mit einem Taschengeld, bei 40 Wochenstunden sind das 375 Euro pro Monat. Außerdem werden die Teilnehmer sozialversichert. „Wir freuen uns darüber, dass uns jetzt erneut eine BFD-Stelle bewilligt worden ist“, sagt Roland Boljahn, „diese Stelle möchten wir ebenfalls zum 1. September besetzen.“

Wichtigste Voraussetzung für Bewerber sowohl für das FÖJ als auch für den BFD ist die Freude am Umgang mit Kindern. „Wir suchen kreative Köpfe, die in Waldtheaterprojekten, Wald­erlebnistagen oder im erlebnis­orientierten Sachkundeunterricht ihre Ideen mit einbringen, sich selbst erproben und an neuen waldbezogenen Projekten mitarbeiten wollen“, sagt der Leiter der Waldschule. Sowohl Kita- als auch Grundschulklassen sind regelmäßig in der Einrichtung des Landesbetriebs Forst zu Gast. Die tägliche Arbeit mit den Kindern sei das Hauptbetätigungsfeld der Freiwilligen. Dazu zählten auch die Mitarbeit am Projekt Waldbuch „Grünli“, die Begleitung von Mountainbike-Touren mit und ohne Zeltlager sowie die Durchführung spezieller Projekte wie Musical, Theater und Film in der so­zialen „Ameisenlern- und Erlebniswelt“. Im vergangenen Jahr hatte die Waldschule 256 Veranstaltungen mit insgesamt 6002 Besuchern durchgeführt.

Informationen zu den Rahmenbedingungen des Freiwilligen Ökologischen Jahres gibt es beim Förderverein Märkischer Wald, www.foej-brandenburg.de. Die Bedingungen des Bundesfreiwilligendienstes sind im Internet unter www.foej-brandenburg.ijgd.de beschrieben.

Interessenten können sich schriftlich bewerben: Landesbetrieb Forst Brandenburg, Waldschule „Am Rogge-Busch“, 15299 Müllrose, Kirchsteig 3. Tel. 033606 4964, Mail roland.boljahn@lfb.brandenburg.de. Bewerbungen für das FÖJ gehen an: Förderverein Märkischer Wald, Projekt FÖJ, Weg zum Hölzernen See 1, 15754 Heidesee.