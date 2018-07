Mit dem Debüt auf die große Bühne

Stephanie Lubasch

Frankfurt (Oder) (MOZ) Aus Garage oder Probenkeller auf die große Konzertbühne: Den Traum haben viele junge Bands. Für die aus der Lausitz stammenden Schwitzenden Fische ist seine Erfüllung gerade zum Greifen nah. Mit Auftritten vor Schülern und Studenten und Coversongs haben sie 2015 angefangen. Am Mittwoch erscheint nun nicht nur ihr erstes Album: Zwei Tage später werden die sechs, im Durchschnitt gerade mal 19 Jahre alten Musiker auch das Helene Beach Festival eröffnen.

Dass sie es schaffen kann, ein großes Publikum zu begeistern, hat die Band nicht nur auf den immer größer werdenden Konzerten gezeigt: Selbst beim jüngsten MOZ-Talk im Juni wickelte sie die zumeist älteren Zuschauer im Frankfurter Kleist Forum unter anderem mit ihrer Version des Puhdys-Klassikers „Alt wie ein Baum“ problemlos um den Finger. Ihre Coverbandbreite, verrät Sänger Oskar Lindemann, sei groß: „Wir spielen alles mögliche, deutsch und englisch, Joris zum Besipiel, Max Giesinger, auch Klassiker. Meist, was uns gefällt, aber auch, was das Publikum fordert.“

In diesem Jahr sind dazu Titel aus der eigenen Fische-Feder gekommen. Im April ging der melodische Popsong „Stadtlaternenlicht“ als erste Single an den Start; kurz darauf folgte „Nein gesagt“, ein Lied über den Versuch, eine Freundschaft in Liebe zu verwandeln. „Es geht um Themen, die junge Menschen ansprechen“, beschreibt Gitarrist Carl Seidel die Inhalte des ersten Albums. „Es soll einfach authentisch sein.“

Musik spielt für die Sechs seit Langem eine große Rolle, einige von ihnen haben die Musikschule besucht, andere in einer Vater-Sohn-Schüler-Band gespielt. Mittlerweile nicht mehr komplett in der Lausitz zu Hause, treffen sie sich dennoch regelmäßig an den Wochenenden zum Proben und Songs schreiben in einem kleinen Dorf in der Nähe von Senftenberg.

„Das Ganze wird gerade größer“, beschreibt Oskar den momentanen Zustand der Band. Wobei die jungen Musiker nicht alles auf eine Karte setzen – „jeder soll was Handfeste haben“, sagt Carl, der selbst eine Handwerksausbildung gemacht hat. Allerdings: Träumen, das könne man schon, findet Oskar. Und manchmal natürlich ein bisschen nachhelfen.

Das hat der Sänger im vergangenen Jahr beim Helene Beach Festival gemacht: Eine Stunde lang hielt er dort beim Konzert von Joris ein Pappschild hoch mit der Frage, ob er mit dem Singer-Songwriter dessen Hit „Herz über Kopf“ singen dürfe. Er durfte – und löste mit diesem Auftritt jene Begeisterungswelle aus, die die Schwitzenden Fische nun als Haupt-Akt auf die Frankfurter Festivalbühne gespült hat.

Helene Beach Festival, 26.–29.7., Helenesee Frankfurt (Oder), http://helene-beach-festival.de; https://schwitzendefische.de