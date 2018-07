Hinter der Farbsinfonie lauert Ewigkeit

Reinhard Pfeiffer

Buckow Unter dem Motto „Sinfonie der Farben“ öffnete im Alten Warmbad am Sonnabend eine neue Ausstellung mit Malerei von Roswitha Schulz. Diese Spätberufene – begann sie doch erst nach dem Berufsleben, sich der Malerei zu widmen – gelangte zu einer völlig eigenständigen Ausdrucksweise.

Zarte Farbschleier wehen durch ihre Bilder, scheinbar eine Harmonie erzeugend, die sich bei genauer Betrachtung als Fata Morgana entpuppt. Es scheint, als lauert dahinter etwas Gewichtiges, etwas noch nicht Ausgesprochenes, jedoch körperlich schon fühlbar. In der Musik gibt es den Begriff „Eternetyrock“, hier müsste man von Ewigkeitsgefühl sprechen. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Motto der Künstlerin nach Antoine de Saint-Exupéry. Ja, kann man da nur ausrufen, das ist es. Und so tragen die Arbeiten auch die passenden Titel: Stille, Unendlichkeit oder Abendlicht. Doch Vorsicht, das scheinbar Idyllische schnappt unerwartet zu und saugt den Betrachter hinter die Räume in eine unbekannte Welt.

Die Farbschleier auf den Bildern erinnern auch an zarte Stoffe, was kein Wunder ist, denn die Ortsansässige, die im Krieg zur Welt kam und früh Entbehrung und Leid kennenlernen musste, erlernte den Beruf einer Herrenmaßschneiderin. Später arbeitete sie als Kostümbildnerin beim Tanzensemble Strausberg. Sie besuchte verschiedene Malkurse, um sich weiterzubilden.

Die musikalische Umrahmung der Vernissage besorgte die Harfenistin Dagmar Flemming, die sich immer mit ihren Stücken auf einzelne ausgestellte Werke bezog und mit üppigem Applaus belohnt wurde. Eine überaus gelungene Ausstellungseröffnung und Gratulation den Ausstellungsmachern (zu sehen noch bis 6. September).(rpf)