Puppentheater und Ferienprogramm

Cornelia Link-Adam

Berkenbrück Die Kita „Löwenzahn“ hat in ihrer letzten Woche vor der Betriebsferien ein volles Ferienprogramm. Am Montag gab es schon ein Fußballturnier am Strand, heute wird zum Roten Krug gewandert und am Mittwoch steht eine Fahrt nach Fürstenwalde zu Firma Noske auf dem Plan. Am Donnerstag gastiert um 9.30 Uhr ein Puppentheater im Haus und führt das Stück „Hänsel und Gretel“ auf. „Das dürfen sich gern auch andere Kinder mit ansehen. Der Eintritt ist frei“, betont Kita-Leiterin Sylvie Utikal. Sie räumt mit ihrem Team nebenbei zudem noch die Küche aus – diese wird ab nächste Woche während der zweiwöchigen Schließzeit auf Kosten der Gemeinde komplett erneuert. „Die Kita-Kinder werden daher bis Freitag ihr Mittagessen im benachbarten Raum der Feuerwehr einnehmen“, sagt sie. Freiwillige Helfer zum Aus- und Einräumen der Küche sind gern gesehen.(co)