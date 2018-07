Renate Meliß

Rüdnitz Große Freude herrschte jüngst in Rüdnitz. An der Wohnstätte Johann-Hinrich-Haus der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal stand ein nagelneuer Mercedes Benz Sprinter. Die Bewohner waren sehr aufgeregt, das Fahrzeug gleich einmal testen zu können. „Statt der Rampe an unserem bisherigen Fahrzeug besitzt dieses jetzt einen Lift, eine Art Ladebordwand, mit der es für unsere Mitarbeiter erheblich leichter sein wird, Bewohner, die im Rollstuhl sitzen, einzuladen“, formuliert es Wohnstättenleiter Ekkehard Puttlitz. Hinzu kommen die Rückhaltesysteme im Boden, die eine bessere Sicherung ermöglichen. „Den bisherigen Ford-Transporter konnten wir für Fahrten mit Rollstuhlfahrern leider nicht mehr nutzen, da er auch über keine Dreipunkt-Gurtsicherung verfügte.“ Damit entsprach er nicht mehr den heutigen Sicherheitsvorschriften. Nachdem Ekkehard Puttlitz einen Antrag bei der Aktion Mensch gestellt hatte, wurde dieser schließlich positiv beschieden. Die Gesamtinvestition für das Fahrzeug inklusive der notwendigen Umbaumaßnahmen durch eine Spezialfirma beläuft sich auf 74 000 Euro. Zur Förderung von 52 700 Euro kamen 21 000 Euro Eigenanteil der Hoffnungstaler Stiftung hinzu.

Die Freude aller ist groß. „Jetzt können wir auch unsere Rollstuhlfahrer wieder zu Ausflügen und Einkaufsfahrten mitnehmen. Der elektrische Lift ist für uns eine große Erleichterung“ freut sich Ekkehard Puttlitz. In der Wohnstätte leben insgesamt 36 Bewohner mit geistigen und körperlichen Behinderungen. 18 von ihnen sind auf den Rollstuhl angewiesen.