Steinzeit in der Blumberger Mühle

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Mitten in der Uckermark wurde ein sensationeller Schatz gehoben. Kein Gold, keine Edelsteine – ein kleines Grab. Im Dörfchen Groß Fredenwalde wurde bei Ausgrabungen nicht nur der älteste Friedhof Deutschlands entdeckt, sondern dabei auch das älteste Babygrab aus der Steinzeit, das in Mitteleuropa einzigartig ist. Eine Sensation für Archäologen und Geschichtsforscher. Das haben sich auch die Mitglieder des örtlichen Kultur- und Heimatvereins gedacht und wollen diese Entdeckungen für die Öffentlichkeit zugänglich machen und damit auch die Steinzeit als früheste Epoche der Menschheitsgeschichte erlebbar machen. „Die Steinzeit ist so eine spannende Epoche, über die viele sehr wenig wissen“, erzählt Donata Fugger vom Groß Fredenwalder Verein. Deshalb hat man sich hier emsig in diese Geschichte hinein gekniet und eine Erlebnisausstellung unter dem Namen „Uckis Steinzeit“ entwickelt. Ehrenamtlich. Ucki ist ein kleiner Steinzeitjunge, der die Besucher mitnimmt in seine Sippe, ihnen zeigt, wie er lebt, als die Jäger und Sammler gerade sesshaft zu werden beginnen, zeigt, wie man Feuer macht, Werkzeug baut, zum Beispiel Holzbohrer oder Steinaxt, welche Pflanzen man essen kann und wie man Hunde zähmt. Diese Ausstellung ist derzeit im Nabu-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle zu Gast und hat zur Eröffnung schon die Kinder in ihren Bann gezogen. Sie konnten Werkzeug ausprobieren, Birkensaft und getrocknetes Wildfleisch kosten und Ucki als 3-D-Figur kennenlernen. „Wir testen alles zuerst mit Kindern. Wenn sie es verstehen und es sie begeistert, dann ist es gut“, sagt Donata Fugger. Zur Ausstellung gehören neben nachgebildeten Fundstücken auch BiIder über das Leben in der Steinzeit, die Künstler gemalt haben, ein Film über die Ausgrabungen, sogar ein Comic, den der Schwedter Zeichner Egon gestaltete. Spielekoffer für Kinder wurden entwickelt und auch Computerspiele über die Steinzeit. „Allerdings vergessen die Kinder hier meist Handy und Gameboy und sind ganz versunken in der Beschäftigung mit den Steinzeitwerkzeugen“, hat Donata Fugger beobachtet.

Eine Bernauer Kita hatte die Ausstellungsmacher in Groß Fredenwalde besucht. „Die Kinder hatten sich ein halbes Jahr mit dem Thema Steinzeit beschäftigt und waren richtige Profis. Sie konnten uns so manchen Tipp geben.“

Die Ausstellung in der Blumberger Mühle ist bis zum 27. September zu sehen und wandert dann nach Berlin in den Gropius-Bau.